VÍDEOS Els Mossos detenen dues persones en un desnonament amb menors a Premià de Mar

Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones aquest matí a Premià de Mar durant l'execució d'un desnonament. La policia les acusa d'atemptat contra l'autoritat per "agredir" agents de la policia catalana segons asseguren fonts dels Mossos a. Els fets s'han produït durant el desallotjament d'una família amb dos menors d'edat per impagament del lloguer i la Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme assegura que els arrestats s'han limitat a intentar evitar el llançament.Les fonts de la xarxa consultades per aquest diari expliquen que la família té dret a un pis d'emergència però que l'Ajuntmaent encara no pot fer-ne entrega. Per això el consistori ha facilitat a la família un allotjament temporal en una pensió.La Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme havia convocat una concentració per intentar evitar el desnonament, amb persones dins i fora l'edifici. Finalment, la intervenció dels Mossos -que han colpejat amb les porres alguns dels manifestants- ha servit per executar el desallotjament.Periodistes presents al lloc dels fets han denunciat que els Mossos d'Esquadra no han permès l'accés dels mitjans de comunicació davant l'edifici on s'estava produint el desnonament.

