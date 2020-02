La senyera debuta a la sala de premsa principal de la Moncloa

El independentismo no tiene la mayoría social en Cataluña. Ha de asumirlo, reconocer a la parte de catalanes que no quiere la independencia.



Tras 10 años de agravios y reproches, hoy iniciaremos un diálogo. No será fácil, pero debe conducirnos al reencuentro.#SesiónDeControl pic.twitter.com/NzB3aPvh30 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 26, 2020

Després de deu anys de ruptura, dues delegacions del govern espanyol i de la Generalitat s'asseuen aquest dimecres a la mateixa taula. Els gestos són rellevants, i és en aquest context que cal emmarcar la presència de dues senyeres a la sala de premsa principal de la Moncloa. De fet, és la primera vegada que hi llueixen. És en aquesta sala de premsa on compareixerà després de la trobada el president Quim Torra.No és l'espai habitual per als presidents autonòmics, que normalment s'expliquen en una sala més petita. On parlarà el president català és on ho fa habitualment la portaveu del govern després del consell de ministres i també el cap de l'oposició quan visita la seu de l'executiu espanyol. És la sala, a banda, reservada per a les compareixences conjuntes amb mandataris internacionals quan s'acosten a Madrid. La senyera també ha estat present a l'escalinata de l'edifici governamental en un gest més habitual.La Moncloa és l'escenari, des de les 16.30, de la primera trobada de la mesa de diàleg liderada per Pedro Sánchez i Torra. No s'esperen resultats a curt termini d'una reunió que no té ordre del dia establert, però que ha de servir -així ho esperen les dues parts- per iniciar una nova etapa que resolgui el conflicte polític. Cada part, però, té el seu diagnòstic i les seves propostes, que es confrontaran al llarg de la trobada. A la sortida, Torra compareixerà davant dels mitjans Per la part catalana , s'asseuen a la taula el president, el vicepresident Pere Aragonès, els consellers Jordi Puigneró -Polítiques Digitals- i Alfred Bosch -Acció Exterior-, les diputades Elsa Artadi -Junts per Catalunya (JxCat)- i Marta Vilalta -ERC-, i també Josep Rius -excap de gabinet de Carles Puigdemont i Torra- i Josep Maria Jové, diputat dels republicans i investigat per l'1-O. Torra i Aragonès només formaran part de les reunions d'obertura i també en el cas que s'hagi de signar algun acord.La delegació espanyola inclou avui sis membres més a banda de Sánchez arran de l'amigdalitis de Pablo Iglesias, vicepresident segon. Es tracta de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, María Jesús Montero, Carolina Darias, Salvador Illa -dirigent del PSC- i Manuel Castells -ministre a proposta dels comuns-. El president espanyol, en la sessió de control al govern d'aquest matí al Congrés, ha insistit davant Laura Borràs, portaveu de JxCat, que no hi ha una "majoria social" a favor de la independència.L'autodeterminació és la principal demanda política que posarà Torra damunt la taula. La qüestió separa les dues delegacions, perquè la Moncloa no està disposada a acceptar un referèndum sobre la independència i aposta per votar "un acord". L'entesa entre el PSOE i ERC per investir Sánchez assegura que el resultat que surti de la taula de diàleg passarà per les urnes, però això només passarà si hi ha un acord entre les dues parts. No sembla probable que arribi abans de les eleccions catalanes, si és que arriba.El president de la Generalitat, en la carta que va enviar dijous passat a la Moncloa , va insistir com a segon punt en la necessitat de l'amnistia i la fi de la repressió. És per això que la part catalana reclama una llei específica d'amnistia, que ara mateix no forma part dels plans del PSOE. El govern, integrat pels socialistes i Podem, promou una reforma del codi penal al Congrés que rebaixi les penes del delicte de sedició i que permeti aplicar-se de forma retroactiva als líders independentistes condemnats pel Suprem.En la mateixa missiva, Torra avançava que posaria damunt la taula la necessitat d'un mediador internacional que monitoritzés el diàleg entre les dues parts. "Els mediadors seran els 47 milions d'espanyols, perquè la negociació serà transparent", assenyala sempre que pot Sánchez . La figura del mediador ha generat polèmica entre JxCat, que el veu "obligatori" , i ERC, que el considera positiu però sense arribar a ser un motiu per no arrencar el diàleg amb l'Estat. El Parlament hi va votar a favor fa tres setmanes L'única qüestió de fons que suposa una coincidència entre les dues parts és la necessitat que el diàleg arrenqui. "Avançar és començar", sostenia ahir Carmen Calvo , vicepresidenta del govern espanyol i membre de la taula de diàleg. Des de les dues parts s'assumeix que el camí serà llarg, complex i costerut, i que la campanya electoral catalana no hi ajudarà. Existeix la voluntat, això sí, d'encetar una nova etapa després d'una dècada de ruptura que ha comportat presó, exili i múltiples desconfiances."Anem a defensar un model de país, de benestar i d'oportunitats", ha ressaltat Torra poc abans d'agafar el tren cap a Madrid en una visita al Barcelona Supercomputing Center. Torra ha volgut posar èmfasi en la "importància" del viatge, que l'agafa en la recta final del seu mandat i a punt de fer pública la data de les noves eleccions.La Generalitat, com assenyalava ahir la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, aspira a "encarar" un calendari de negociació . Sense ordre del dia tancat -la Moncloa insisteix que la primera trobada ha de servir per fer un "diagnòstic"-, la part catalana sosté que cal posar mètode al diàleg perquè no sigui buit i perquè es compleixin els acords als quals es puguin arribar. Això lliga amb la demanda del mediador, que forma part del capítol de discrepàncies entre les dues administracions.El calendari del diàleg és rellevant perquè estarà estretament vinculat al de les eleccions catalanes -la tardor apareix ara com l'època més probable perquè Torra hi situï els comicis, tal com li reclamen sectors de Junts per Catalunya (JxCat)- i també al dels pressupostos generals de l'Estat. Sánchez aspira al suport d'ERC, però els republicans necessitaran avenços per negociar-los i aprovar-los, si és el casDemà es debat al Congrés el primer tràmit dels comptes amb el sostre de despesa.

