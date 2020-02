VÍDEO I si Superman hagués aterrat a l'URSS i no als EUA? Aquesta pel·lícula ho revela

Superman és un dels superherois més famosos del món, un dels personatges preferits de la ficció creada per DC Comics i un referent al seu país d'origen, els Estats Units. Segons la història creada per Jerry Siegel i Joe Schuster el 1933, el superheroi conegut com a Clark Kent i Kal-El va aterrar a una granja de l'estat de Kansas, provinent d'un altre planeta. A partir de llavors, Superman és un dels referents dels valors americans, un signe d'identitat en el patriotisme dels Estats Units. Però, que hauria passat si el petit nadó Kal-El hagués caigut a un altre país? I si hagués estat a la Unió Soviètica?Superman: Red Son és la trama que explica aquesta realitat alternativa i distòpica, on el gran superheroi s'hauria creat a una granja col·lectiva d'Ucrania i és una arma secreta de la maquinària de la Unió Soviètica. La trama avança per diferents moments de la Guerra Freda, amb escenaris completament modificats per aquesta distopia. Warner Brothers distribuirà el film en físic, sense data d'estrena encara en les plataformes de contingut en streaming.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor