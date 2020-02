Alliberades 61 persones que estaven explotades com a temporers a Lleida, València i Castelló

La Guàrdia Civil ha alliberat 61 persones explotades laboralment per un grup que captava ciutadans de l'Europa de l'Est i els explotava com a temporers a Castelló, València i Lleida. En els últims nous anys haurien captat un miler de persones. 37 dels alliberats han rebut l'estatus de víctimes d'explotació d'éssers humans, i la majoria ja han tornat als seus països d'origen, principalment Romania i Bulgària.Els caps del grup són un matrimoni de nacionalitat romanesa i 49 i 45 anys amb antecedents policials per fets similars. L'operació s'ha desenvolupat en diferents fases. En l'última s'han alliberat 21 persones. Hi ha cinc detinguts, quatre dels quals han ingressat a presó.Les víctimes eren captades en els seus països d'origen, aprofitant sempre alguna situació de vulnerabilitat econòmica o personal. Se'ls oferia un contracte de feina a l'Estat i un habitatge digne i gratuït durant l'estada. Aquestes persones, que necessitaven urgentment diners, acceptaven l'oferta i fins i tot es pagaven el viatge a l'Estat en autobús o en avió.Quan arribaven a l'Estat, els distribuïen en diferents cases i els demanaven 20 euros per poder tramitar diversos documents, com el NIE. Però mai els acabaven rebent. A més, no se'ls deixava sortir de les cases on vivien, només per anar a treballar. Sempre estaven acompanyats. També havien de pagar tres euros diaris en concepte de trasllat al lloc de treball, i 75 euros mensuals per lloguer de l'habitatge.Treballaven des de les 7.30 fins a les 18.30, cada dia. Els pagaven en metàl·lic, però els obligaven a obrir un compte bancari. El matrimoni els acompanyava al banc a fer-ho i donaven la seva adreça per rebre les targetes de crèdit i dèbit contractades. També es quedaven la llibreta, de forma que podien retirar els diners que volguessin. Eren diners ingressats per les Empreses de Treball Temporal que contractarien legalment les víctimes.Enviaven tots aquests diners al seu país d'origen per blanquejar-lo. A les víctimes els pagaven en metàl·lic quantitats molt petites, descomptant quantitats en concepte de deutes que els treballadors mai van arribar a entendre. Amb alguns van utilitzar la violència quan van protestar.Els treballadors vivien en molt males condicions, amb 25 persones en tres habitacions i una cuina en comú, en condicions de total insalubritat. L'operació ha estat coordinada pel jutjat d'instrucció número 2 de Nules (Castelló).

