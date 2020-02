Denuncien una explotació ramadera del Pallars pel mal estat de vuit cavalls

El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil de Lleida ha denunciat una explotació ramadera de Soriguera (Pallars Sobirà) per sis infraccions relacionades amb les condicions higiènic-sanitàries i de benestar animal de les instal·lacions. El seu informe recull que van trobar vuit cavalls sense els corresponents documents d'identificació, en mal estat, "extremadament prims" i amb evidències de falta d'aliments i aigua.A més, els animals estaven en unes instal·lacions "deficitàries" que no els protegien de les inclemències meteorològiques. Els agents del Seprona també van trobar el cadàver d'un altre cavall que no s'havia retirat segons la normativa. Les denúncies s'han remès al Departament d’Agricultura de la Generalitat.Segons l'informe del Seprona, un dels cavalls era en una zona de pastures de muntanya, completament coberta de neu, aïllat i sense menjar ni aigua. Els altres set no disposaven d'instal·lacions adequades per protegir-se de la meteorologia ni rebien les quantitats adequades de menjar i aigua. Tots els cavalls són de races que s'usen per muntar.

