Peral podria haver netejat sang de la víctima amb una samarreta on s'ha trobat ADN dels dos

Els perits del judici pel crim de la Guàrdia Urbana consideren "compatible" la hipòtesi plantejada pel fiscal segons la qual Rosa Peral hauria pogut netejar la sang de la víctima, Pedro Rodríguez, amb una samarreta seva amb restes d'ADN dels dos i sang a la part interior, segons han explicat en la sessió d'aquest dimecres del judici.Els agents policials que van analitzar substàncies biològiques també han avalat la teoria de la defensa de l'acusada sobre la sang d'una tovallola que feien servir amb Pedro per tenir relacions sexuals, ja que al teixit van trobar 14 taques de semen amb restes d'ADN dels dos. En canvi a casa de Rosa Peral no van trobar cap empremta ni restes d'ADN de l'altre acusat, Albert López, tot i que a preguntes del fiscal han dit que l'acusat hauria pogut cometre els fets sense deixar restes.Al porxo només es va trobar un perfil d'ADN que era de Rosa Peral, segons han explicat els perits. En aquest espai, on segons la defensa de l'acusada s'hi haurien pogut barallar Pedro Rodríguez i Albert López, no s'hi ha trobat restes biològiques de ningú que no fos ella. Aquesta zona s'ha de creuar per entrar a l'habitació on es van trobar restes de sang de la víctima en una bombeta i una porta.Els perits han relativitzat la importància de les restes d'ADN de Rosa Peral en aquest indret perquè són a l'exterior i l'espai s'hauria pogut netejar. A preguntes de la defensa de l'acusada han explicat que l'ADN podria procedir simplement del fet que Rosa Peral caminés descalça. També han afirmat que és "normal" trobar restes biològiques de Rosa Peral i Pedro Rodríguez a a casa on vivien.Que no es trobessin restes ni empremtes de l'altre acusat, Albert López, a casa de Rosa Peral tampoc descarta cap possibilitat. El fiscal ho ha preguntat de manera gràfica. "Si jo per sorpresa no visc a casa de Rosa, entro a la nit, no hi ha res meu que evidenciï la meva presència i de manera sorpresiva ataco en Pedro, m'enduc arma del crim i sofà on està dipositat, cremo el cos i el vehicle, és compatible amb el fet que no hi hagi cap evidència biològica al lloc?". Els perits han respòs que es podrien haver comès els fets sense haver tocat res ni deixat cap rastre.Pel que fa a les empremtes dactilars, els agents policials que han analitzat les proves pericials han explicat que no en van trobar ni en les ampolles d'aigua trobades al costat del vehicle cremat, ni en la barra pintura de color vermell, ni als tiquets trobats en un dels vehicles o en cinc guants. Van trobar-ne una al vehicle d'Albert López que corresponia a un treballador d'un servei de neteja i tres del qui els va deixar la furgoneta Mercedes.

