El Senat aprova una moció per crear una Agència de Seguretat Química

Continúa el #PlenoSenado con la moción para la creación de una agencia de seguridad química. Directo 📺 https://t.co/ovwk8IUO91

▶️Textos de la moción presentada por Esquerra Republicana-Euskal Herria Bildu pic.twitter.com/N2m65nnonZ — Senado de España (@Senadoesp) February 25, 2020

Pots recuperar la intervenció de @lauracastelfort, interpel•lant a la ministra d'Indústria @MarotoReyes al Senat en aquest fil 👇👇👇https://t.co/RgS4TjkaxV — ERC Tarragona (@esquerratgn) February 25, 2020

🎥 @jlcleries: "Hem proposat estudiar davant la UE la creació d'un nucli europeu de recerca i excel·lència en matèria de seguretat de les empreses químiques, ubicat a Tarragona, que permeti donar suport sobre seguretat química davant d'accidents d'aquestes característiques" pic.twitter.com/i0YkO7Hh5F — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 25, 2020

El Senat ha aprovat tirar endavant un estudi per la creació d'una Agència de Seguretat Química en l'àmbit estatal. La moció, presentada per ERC i EH Bildu, ha comptat amb els vots a favor del PSOE, Junts per Catalunya, els Comuns, Ciutadans i PNB. El PP i Vox, en canvi, han rebutjat la proposta en considerar que aquesta hauria de ser totalment una competència estatal sense que hi hagués una gestió territorial a les autonomies.La moció, que insta el govern espanyol a estudiar crear l'agència, va ser presentada arran de la greu explosió de la planta d'Iqoxe a Tarragona el passat mes de gener. Segons el text aprovat, l'objectiu d'aquesta agència serà "enfortir els requisits tècnics de seguretat industrial aplicables a la indústria química".Els partits independentistes han celebrat que s'hagi donat llum verda a la proposta, tot i que només es tracta d'un primer pas. Ara, el Senat instarà al govern espanyol a estudiar la creació d'aquest organisme. A més, els republicans han traslladat la necessitat que Tarragona en tingui el lideratge i han proposat que la seu se situi a la ciutat.La consellera de Tarragona i senadora d'ERC Laura Castel ha demanat a la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, que aquest organisme tingui “capacitat d’obrir expedients, promoure plans d’investigació, planifiqui emergències, proposi una reglamentació i pugui dictar normes d’obligat compliment”.

