70.000 persones per escoltar «totes les veus de l'exili»: així serà l'acte de Perpinyà amb Puigdemont

⬛️⬜️ Caldrà tenir paciència i previsió perquè hi haurà 36 controls d’accés al recinte. L’accés estarà obert des de les 8 h i hi haurà actuacions musicals prèvies des de les 10.15 h.

Aquestes són les indicacions de la prefectura 👇#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/JsbLZ6gq7w — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) February 26, 2020

El Consell per la República (CpR) i la prefectura dels Pirineus Orientals preveuen que l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà, amb participació de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, mobilitzarà com a mínim 70.000 persones, segons s'ha explicat en la roda de premsa de presentació de l'acte, aquest dimecres a Perpìnyà.L'organització, que ja parla d'una manifestació "massiva", ha donat aquest dimecres detalls de l'acte que tindrà lloc al Parc de les Exposicions. El conduiran Carme Sansa i Lloll Bertran. Començarà amb actuacions musicals a quarts d'onze del matí (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach). A dos quarts de dotze, hi haurà castells i entre les dotze i dos quarts de dues, els parlamentsLa presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, subratlla que l'acte "té molts sentits" i que, sobretot, permetrà "celebrar la victòria de la immunitat" a l'Eurocambra per a Puigdemont, Comín i Junqueras. "Però al mateix temps, també servirà per recordar la injustícia enorme i la vulneració flagrant de drets polítics d'Oriol Junqueras", hi afegeix.L'organització, que ha agraït a l'estat francès "saber diferenciar" i posar per davant "els drets humans", destaca també que l'acte tindrà "totes les veus de l'exili i la repressió". Perquè a més dels discursos de Puigdemont, Comín i Ponsatí, també s'escoltaran els presos i exiliats. Sigui a través de vídeos (com la secretària general d'ERC, Marta Rovira) sigui mitjançant cartes o comunicacions (entre les quals, el CpR ja avança que n'hi haurà de Junqueras).Des de l'equip de govern del CpR, Carme Garcia explica, en referència als tres eurodiputats, que "les victòries s'han de celebrar". "Ens hem d'encoratjar que ells hagin tingut la sort que no ha tingut Oriol Junqueras, i també criticar-ne la injustícia", afirma. A més, Garcia insisteix que l'acte és important "tant del punt de vista polític com emocional", perquè serà el primer cop que Puigdemont, Comín i Ponsatí "trepitgin terra catalana".Garcia, a més, també destaca que un dels altres objectius de l'acte és reivindicar, precisament, el paper del Consell. "Volem posar de manifest el paper de la institució en un espai lliure, que ens permet treballar pels valors de la llibertat i la democràcia i dir allò que al nostre país no podem", ha subratllat.En la mateixa línia també s'ha expressat Antoni Castellà, en representació de Demòcrates. Ha subratllat que el CpR acull "la transversalitat de tot l'independentisme" i ha destacat que, el d'aquest 29 de febrer, és el primer "acte massiu" que convoca "la institució que s'ha fet gran a partir del mandat de l'1-O".Castellà s'ha mostrat convençut que el de dissabte serà "un acte històric" que, a més, també servirà per llançar "un missatge clar" a l'estat espanyol. "Li direm que per més repressió que hi hagi, no ens aturarem; perquè no es pot frenar la majoria d'un poble que vol la llibertat", ha insistit.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha volgut agrair especialment el "paper de la Catalunya Nord" en l'organització del referèndum de l'1-O, al·ludint al fet que urnes i paperetes es van emmagatzemar a la Maternitat d'Elna Des del CpR ja avisen, però, que aquest dissabte caldrà tenir "molta paciència", perquè la mobilització serà gran. La presidenta de l'ANC, de fet, ja ha avançat que hi ha 583 autocars confirmats, i que això supera de llarg les mobilitzacions que ha fet l'Assemblea al llarg dels darrers dos anys. Tant la d'Estrasburg del juliol (aquí, hi va haver 77 autocars) com la de Brussel·les del desembre del 2017 (214) i la de Madrid del març amb el judici del Suprem (en què es va arribar als 421 autocars).La prefectura, de fet, hi posa més xifres. El director de gabinet del prefecte, Jean-Sébastien Boucard, ha subratllat que, a banda dels autobusos –ja es queden curts, perquè en preveuen 550- també s'ha calculat que arribaran a Perpinyà 250 motos, 450 autocaravanes i entre 12.000 i 15.000 cotxes particulars.Això, ja d'entrada, obligarà a incrementar la seguretat i a gestionar la mobilitat. De fet, perquè els autobusos puguin aparcar, durant tot el dia (entre les cinc del matí les vuit del vespre) es tallaran dues carreteres. En concret, 3 quilòmetres de la D67 entre Perpinyà i Canet, i 2 més de la D82 a la Rocode Est (que s'habilitaran com a aparcaments).Boucard no ha volgut donar xifres definitives d'efectius policials i altres cossos de seguretat. "Hi haurà el dispositiu que sigui necessari", s'ha limitat a afirmat. Sí que se sap, però, que a Perpinyà ciutat hi haurà un centenar de bombers, 48 policies i que la gendarmeria tindrà quinze motoristes per guiar els autobusos i gestionar trànsit. "La seguretat al recinte on es farà l'acte, això sí, depèn dels organitzadors", han subratllat amb insistència tant la prefectura com l'Ajuntament.El director de gabinet ha volgut deixar clar, també, que més que autoritzar l'acte, allò que ha fet la prefectura és no prohibir-lo. Ha dit que això només passaria arran d'una causa "de força major" –que en principi no es preveu- i, en referència al coronavirus, també ha avançat que, avui per avui, no hi ha motiu que porti a pensar que es pugui suspendre per aquest motiu.Per últim, preguntat per si s'han rebut pressions des de l'estat espanyol, Jean-Sébastien Boucard s'ha limitat a dir que, en tot cas, correspondria a l'Elisi –i no a ell- respondre-ho.Pel que fa a circulació, des de la prefectura es recomana a tots els vehicles que, aquest dissabte, accedeixin a la ciutat a través de la sortida de Perpinyà Nord (els autocars, això sí, hi estan obligats). A més, la gendarmeria farà controls aleatoris a l'autopista. Ja han destacat, però, que la seva intenció no era "crear un tap de 20 quilòmetres", però sí controlar el fet que hi haurà més vehicles circulant-hi (també tenint en compte que s'està en nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista).Pel que fa al recinte del Parc de les Exposicions, l'organització ja ha subratllat que s'ha contractat una empresa privada per garantir la seguretat (la mateixa, de fet, que també ha dut a terme dispositius en manifestacions a Barcelona). A més, es comptarà amb uns 350 voluntaris (que aniran identificats amb armilla), amb els Sanitaris per la República, hi haurà un punt medicalitzat i un heliport.Per accedir al recinte, hi haurà 36 entrades simultànies. I a cadascuna, caldrà passar un control. L'organització demana que, en la mesura del possible, no es portin motxilles ni bosses de mà. Entre d'altres, no es permetrà entrar ampolles d'aigua amb capacitat superior al mig litre. I sempre, de plàstic.I pel que fa a les banderes, els pals hauran de ser de plàstic (en cap cas, de fusta o metall) i com a molt, hauran de fer un metre i mig de llarg. L'organització, que ha fet pública la llista d'objectes que queden prohibits a l'interior del recinte, admet que les normes de seguretat seran "dràstiques" i demana als assistents que les compleixin per, d'aquesta manera, gestionar millor els fluxos d'entrada al recinte quan s'obrin portes.Des de l'organització subratllen que l'acte permetrà "celebrar la victòria de la immunitat" per a Puigdemont, Comín i Ponsatí, però al mateix temps també criticarà que Oriol Junqueras continua encara "sota la bota de la injustícia espanyola". "Serà un acte amb totes les veus de l'exili i la repressió", diu l'organització.Està previst que l'esdeveniment arrenqui a les dotze del migdia, tot i que el Consell per la República (l'entitat que s'encarrega de l'organització) demana als assistents que arribin al recinte abans de les deu del matí per evitar situacions de saturació.El plat fort de l'acte seran les intervencions dels eurodiputats Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, que gràcies a la seva condició gaudeixen de la immunitat parlamentària. També hi assistirà l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, que també es va oferir per rebre els tres dirigents independentistes.El president de la Generalitat, Quim Torra, i Artur Mas, que ja no es trobarà inhabilitat, son algunes de les cares conegudes que també han confirmat la seva assistència.

