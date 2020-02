Puigdemont veu l'acte a Perpinyà com un «risc» i un «repte»

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat Carles Puigdemont veu l'acte a Perpinyà d'aquest dissabte com un "risc" i un "repte". En una entrevista al diari L'Indépendant , Puigdemont ha apuntat que serà una jornada "excepcional" també per la "càrrega emocional" i ha dit que confia que hi assisteixin "desenes de milers" de persones.Segons l'expresident, serà un acte "transversal" i de "gratitud amb els catalans del nord". L'esdeveniment també té la voluntat de mostrar que "un membre de la Unió Europea no respecta les regles del joc de l'estat de dret europeu sobre les llibertats fonamentals", ha afegit l'expresident. Segons Puigdemont, anar a Perpinyà serà "com estar a casa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor