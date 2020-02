El cardenal Sistach atribueix a raons polítiques que l'Església catalana no tingui rang jurídic

El cardenal Lluís Martínez Sistach, arquebisbe emèrit de Barcelona, ha atribuït avui a raons polítiques que l'Església catalana encara no disposi d'un reconeixement jurídic, segons informa Jordi Llisterri, de Catalunya Religió . El prelat ha fet aquesta valoració en l'acte de presentació del llibre Als 25 anys del Concili Provincial Tarraconense. Amb fidelitat i amb llibertat (Editorial Claret) de Montserrat Coll i Aureli Ortín. Es compleixen 25 anys d'aquell concili català, que va suposar una renovació per l'Església catalana. Una de les resolucions que hi van ser aprovades va ser la 142, que demanava que "s'avanci decididament vers l’obtenció de la corresponent personalitat jurídica". La proposta, que implicava la creació d'un organisme propi com seria una regió eclesiàstica, continua esperant l'aprovació de Roma.Després del Concili Provincial, va començar un llarg periple per aquella vindicació, com el cardenal Sistach ha explicat. Van venir cinc anys llargs de converses amb la Conferència Episcopal Espanyola, que no veia bé el nom de Conferència Episcopal Regional Tarraconense, que segons la cúpula de l'episcopat espanyol, podia donar lloc a confusions amb la Conferència Episcopal de l'estat. Finalment, l'episcopat espanyol va donar llum verda a la resolució 142, però encara no s'ha rebut resposta de Roma.En el pas de la documentació del Concili català pel Vaticà, la major part de les resolucions no van patir modificacions, però sí una de molt emblemàtica, com també s'ha explicat en l'acte d'avui i publica Catalunya Religió. A Roma també van caure els termes "pàtria, nació i cultura" de la resolució 105 que es referia al document Arrels Cristianes de Catalunya.

