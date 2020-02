El Govern es marca com a prioritat evitar contagis del coronavirus dins de Catalunya

Evitar que algú es contagiï del coronavirus a Catalunya. Aquest és l'objectiu que el Govern s'ha marcat com a prioritari en una reunió dels responsables del departament de Salut amb els secretaris generals i els delegats territorials de la Generalitat. Per ara, els dos casos confirmats afecten dues persones que s'han contagiat després d'estar a Itàlia. "Ens interessa detectar-los, aïllar-los i buscar contactes. Estaríem més preocupats i mig alarmats si comencéssim a tenir casos comunitaris", ha explicat el secretari de salut pública del departament de Salut, Joan Guix.Per tant, el principal objectiu és evitar un contagi "comunitari" que per ara no s'ha produït. "No hi ha transmissió local", ha insistit la consellera, Alba Vergés. La consellera ha assegurat que el pla de contenció pel coronavirus dissenyat per la Generalitat no es deu a la virulència del coronavirus -els dos casos detectats són lleus- sinó per la novetat que representa.Vergés ha assegurat que la coordinació entre tots els àmbits de la Generalitat ja està activada amb l'objectiu de transmetre la informació necessària a escoles, universitats, empreses, sindicats i establiments comercials i turístics.El departament també ha intensificat la comunicació amb els professionals sanitaris i ha encarregat una compra "massiva" de material de protecció personal, com guants i mascaretes.També s'ha duplicat l'atenció telefònica a través del telèfon 061. Segons el departament, el 90% dels casos es poden resoldre telefònicament. Vergés ha insistit que en cas de trobar-se "bé" no és necessari anar a cap equipament sanitari. Si algú es troba malament i compleix els requisits establerts pel servei de vigilància epidemiològica, se li faran les anàlisis necessàries per comprovar si té el coronavirus.Aquest és el protocol que es va seguir amb el noi de 22 anys que s'ha convertit en el segon afectat pel virus a Catalunya. Va visitar Milà entre el 22 i el 25 de febrer, va anar al metge després de tenir tos i lleugera febre. Ara s'estan identificant les persones que van tenir contacte amb ell i en cas que sigui necessari es procedirà a aïllar-les.Per ara la resta de possibles casos de coronavirus a Catalunya s'han descartat i el departament preveu que pugui haver-hi un degoteig d'afectats durant els pròxims 10 o 12 dies.El Govern no ha dictat cap prohibició i només ha recomanat ajornar viatges de "plaer" que estiguessin previstos a les zones d'Itàlia afectades pel coronavirus, la Xina, Corea del Sud, el Japó i l'Iran.

