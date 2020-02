Coronavirus: per què és inútil dur mascaretes pel carrer?

Utilitzar mascareta per protegir-se del coronavirus és inútil. Així ho certifica l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que aquesta setmana ha elaborat un document amb les preguntes més freqüents sobre l'última emergència sanitària. "Fer servir la mascareta pot ajudar a limitar la propagació d'algunes malalties respiratòries, però el seu ús no garanteix que s'eviti el contagi", assenyala l'organisme.Per l'OMS, la màscara només s'hauria d'utilitzar en aquells casos en què el pacient presenta símptomes respiratoris o si sospita que està infectat. A banda, també s'haurien de posar la màscara les persones que estiguin cuidant possibles infectats.En la resta de casos, es desaconsella l'ús d'aquest producte per evitar un "malbaratament innecessari" de "recursos valuosos". En la mateixa línia s'ha expressat Assumpta Ricart, portaveu del CatSalut, durant la roda de premsa d'aquest dimecres. "L'ús de la mascareta no té sentit, no afegeix cap mena de protecció".A banda, l'OMS recorda que les mesures de prevenció no només passen per l'ús o no d'una mascareta. Mantenir una bona higiene de respiratòria i de mans i evitar contactes propers (de menys d'un metre) amb altres persones són alguns dels consells de l'organisme.En cas que una persona sí que necessiti utilitzar la mascareta, l'OMS recorda la importància de posar-se-la de forma correcta. El primer pas és rentar-se les mans amb un desinfectant a base d'alcohol o amb aigua i sabó. Tot seguit, la màscara s'ha de col·locar de tal forma que cobreixi completament la boca i el nas, sense deixar espais entre la cara i la màscara. Mentre s'utilitzi, no s'ha de tocar.La mascareta s'ha de canviar de seguida que quedi humitejada i, en el cas dels productes d'un sol ús, no reutilitzar-los. La màscara s'ha de treure per la part del darrere (no s'ha de tocar la part davantera) i ha de quedar dipositada en un recipient tancat. L'usuari ha de tornar a rentar-se les mans amb desinfectant a base d'alcohol o amb aigua i sabó.

