Ocupen la gestoria del fons voltor que vol desnonar les famílies del Bloc Llavors a Barcelona

⚠️[ARA MATEIX ACCIÓ DE BLOC LLAVORS]⚠️



📌 CARRER SANT ELIES, 29.



Metro L3: Lesseps pic.twitter.com/LK5pYFE3Kq — Sindicat de Barri - Poble Sec (@sindicatdebarri) February 26, 2020

Una vintena de persones convocades pel Sindicat de Barri del Poble Sec han ocupat aquest dimecres al matí la seu de BDO Auditores, la gestoria del fons voltor Vauras Investments, que vol desnonar sis famílies del Bloc Llavors.L'edifici s'ha convertit en símbol de defensa del dret a l'habitatge a Barcelona i també del nou decret d'habitatge aprovat pel Govern i validat pel Parlament. Hi viuen sis famílies, que ja han resistit diversos intents de desnonament.Després de l'aprovació del decret, el jutjat de primera instància número 48 de Barcelona va ordenar la suspensió del desnonament previst pel 13 de gener i va instar la propietat a oferir un lloguer social a les famílies. El fons, però, va recórrer la decisió i la titular del jutjat, María José Hernández, va fer marxa enrere i es va desentendre del decret.La jutge argumenta que els articles del decret relacionats amb l'obligació d'oferir un lloguer social no tenen caràcter "processal", sinó "merament administratiu". El recurs presentat pel sindicat no ha fet canviar de parer la magistrada, que ara ha ordenat un llançament amb data oberta, que es pot produir en qualsevol moment des d'aquest dimecres fins al 12 de març.Els desnonaments oberts estan prohibits per llei després de l'última reforma impulsada pel govern espanyol, però en continuen ordenant argumentant que en moltes ocasions és l'única manera de garantir el compliment de les resolucions judicials.EN aquest escenari, el sindicat i diversos col·lectius en defensa del dret a l'habitatge de Barcelona, busquen pressionar el fons voltor. A banda de l'ocupació de la seva gestoria, la setmana passada el Sindicat de Barri del Poble Sec ja va visibilitzar al Parlament el suport de JxCat, ERC, comuns i CUP a les seves reivindicacions.El col·lectiu vol forçar Vauras Investments a negociar i confia que la pressió serveixi perquè l'empresa aturi el desnonament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor