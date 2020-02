Segon cas de coronavirus a Catalunya

Nou cas de coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha confirmat aquest dimecres el nou contagi, d'un noi de 22 anys que ha estat a Itàlia recentament. Aquest nou cas arriba menys de 24 hores del primer, el d'una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona que també va ser al país transalpí.La consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Joan Guix, en donaran detalls aquest migdia, com ja van fer amb el cas de la dona italiana. Aquesta està ingressada a l'Hospital Clínic i el seu estat de salut és bo.Ja abans de conèixer-se aquest cas, el departament de Salut havia posat en aïllament una trentena de persones, les que havien estat en contacte amb la primera infectada. Aquesta xifra augmentarà previsiblement en les properes hores. Salut ha informat que totes les persones aïllades estan "sanes" i restaran en quarantena domiciliaria els propers 14 dies. El Govern demana prudència i calma davant l'arribada del coronavirus a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, i la gerent de processos integrals del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricard, van explicar dimarts a la tarda les circumstàncies del cas de la dona italiana de 36 anys infectada a Barcelona . Tots dos van posar l'accent que el sistema sanitari català "està preparat" per fer front al coronavirus.A part dels dos casos a Catalunya, n'hi ha d'altres set a la resta de l'Estat: quatre a Tenerife, un al País Valencià i dos més a Madrid. A aquests cal sumar-hi els dos previs, que ja s'han guarit: un turista alemany a Tenerife , i un d'alemany a les Balears. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estatal, Fernando Simón, ha recalcat aquest migdia que tots els casos de coronavirus a l'Estat són "importats".Amb l'arribada del brot a la Península, el govern espanyol ha actualitzat els protocols d'actuació i, a partir d'ara, se sotmetran també a proves del Covid-19 els malalts de pneumònia. Els casos lleus de coronavirus es tractaran, per ara, a casa.

