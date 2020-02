​Vilalta sobre la taula de diàleg: «No anem a rebaixar cap posició»

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, assegura que la formació republicana no té intenció de rebaixar exigències per evitar que es bloquegi el diàleg durant la taula entre governs que comença aquest dimecres . "No anem a rebaixar cap posició, sí que anem a iniciar un diàleg i una negociació", ha exclamat Vilalta.En una entrevista a Ser Catalunya , ha afirmat que, en la reunió d'aquest dimecres, s'ha de parlar de tot, analitzar la situació del conflicte a Catalunya i acordar com continuar en les pròximes reunions. "Probablement avui serà la primera presa de contacte per situar-nos. Posar-nos d'acord en com vam procedir, com abordem la següent reunió i les successives que vindran", ha exposat. Per la dirigent, "és tan important que avui comenci aquest procés com que avui no acabi".Vilalta ha insistit que en aquesta primera trobada no es resoldrà el conflicte, però ha celebrat que arrenqui el diàleg en aquesta taula perquè el Govern escolti les propostes de la delegació catalana, que es basaran en el dret a l'autodeterminació i l'amnistia.També creu que ha de servir perquè l'Executiu de Pedro Sánchez plantegi la seva proposta per a Catalunya i, un cop les dues parts hagin exposat les seves demandes, començaran la negociació: "A partir d'aquí, un cop tots hàgim situat aquestes propostes, aquesta diagnosi, d'on venim i on som, podrem començar a construir solucions basades en el futur", ha assegurat.

