Torra recalca que el Govern defensarà el dret a l'autodeterminació a la taula de diàleg

El president Quim Torra ha assegurat aquest dimecres que el Govern defensarà en la taula de diàleg l'exercici del dret d'autodeterminació i l'amnistia, i "un model de país, de benestar i oportunitats per a un país millor".Torra ho ha dit aquest dimecres, poques hores abans que comenci la primera reunió de l ataula a Madrid, després d'una visita al Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC), en la qual l'han acompanyat el director del centre, Mateo Valero; el director associat, Josep Maria Martorell, el secretari d'Universitats de la Generalitat, Francesc Xavier Grau, i el rector de la UPC, Francesc Torres.El president de la Generalitat ha remarcat que "es tracta d'un viatge molt important a Madrid", i ha dit que en aquesta defensa d'un model de benestar i oportunitats no hi ha res millor que començar amb una visita al BSC.Torra ha destacat que el BSC és un centre de futur que obre oportunitats, i ha afegit que el Marenostrum 5 donarà més valor a Barcelona com a 'hub' tecnològic: "Ens sentim molt orgullosos de centres d'investigació com aquest".Ha subratllat que el BSC s'ha convertit en una de les grans infraestructures científiques, i ha reafirmat el compromís de la Generalitat amb l'equipament.El president del Govern ha assenyalat que ens trobem en plena societat del coneixement i que els governs han d'apostar pels centres d'investigació, i ha recordat que l'executiu català està tancant el Pacte per a la Societat del Coneixement.Ha recordat que la setmana passada la Generalitat va aprovar la seva estratègia d'Intel·ligència Artificial, i ha lloat com Barcelona, amb el suport de totes les institucions, s'ha refet de la cancel·lació del Mobile World Congress amb el Barcelona Tech Spirit: "Catalunya serà digital o no serà".El director del BSC, Mateo Valero, ha destacat la importància del projecte per desenvolupar el xip europeu per assegurar la sobirania tecnològica europea: "Volem que Barcelona sigui la capital del futur xip europeu".El Marenostrum 5 començarà el 31 de desembre del 2020 i, a més del superordinador, Barcelona comptarà amb una plataforma experimental, Marenostrum Experimental Exascale Plattform (MEEP), perquè investigadors i empreses europees puguin testar xips.

