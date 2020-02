La Cambra de Barcelona demana apostar per l'Hermitage per «dinamitzar» l'economia de la ciutat

La Cambra de Comerç de Barcelona ha manifestat aquest dimecres el seu suport al projecte del museu Hermitage a Barcelona , perquè entén que representa "una nova oportunitat des del punt de vista cultural i econòmic". En un comunicat , l'ens veu "important" atraure projectes i inversions que aporten valor econòmic i "consoliden" la posició de lideratge de la capital catalana. A més, defensen que "avui Barcelona és una referència cultural internacional gràcies a la col·laboració público-privada i a l'impuls de la societat, que ha apostat sempre per la cultura".La corporació també destaca que projectes com l'Hermitage fomentaran el posicionament de Barcelona com a ciutat que aposta per una societat i una economia del coneixement, i contribuirà a l'atracció d'un turisme de qualitat.En aquest sentit, demanen que el procés de concessió que està impulsant el Port de Barcelona, i de moment denegat per l'Ajuntament de Barcelona , "no s'aturi" i es desenvolupi en un entorn amb "seguretat jurídica".

