VÍDEO Es fa viral el divertit relat a Instagram d'un jove aïllat per possible coronavirus a Múrcia

Un jove murcià va ser aïllat dilluns per un possible cas de coronavirus, després que viatgés al nord d'Itàlia amb els seus companys d'institut durant el període d'incubació del virus. L'estudiant ha relatat el seu dia a les xarxes amb un toc d'humor que ha desdramatitzat la possible gravetat dels fets.Com explica el diari La Verdad , el jove va allotjar-se durant la setmana del 8 al 15 de febrer Casalpusterlengo, una petita localitat de 15.000 habitants situada a 50 quilòmetres de Milà. Al tornar a casa, el jove va notar-se amb unes dècimes de febre i tenia molta tos.Juntament amb la seva visita a la zona cero del virus a Itàlia, l'estudiant va acabar amb una mascareta i sent transportat a l'hospital, com ell mateix relata, escoltat per la policia.Durant les hores d'aïllament, el jove ha explicat que el miraven malament, i que els metges el contactaven per megafonia ja que no podien visitar-lo físicament. Per fortuna, tot ha quedat en un ensurt i el jove ha pogut retornar a casa.

