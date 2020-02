Colau avisa els jutges que l'Ajuntament no deixarà d'intervenir en desnonaments

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha enviat una carta a la jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, avisant que l'Ajuntament seguirà fent servir "totes les eines al seu abast" per evitar els desnonaments.Colau ha sortit així al pas de les crítiques del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al Servei d'Intervenció i Mediació davant Situacions de Pèrdua d'Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO), de qui criticaven que impedia l'execució de sentències judicials.Ara l'alcaldessa ha respost que en els últims mesos s'estan portant a terme dues "males praxis que vulneren els compromisos internacionals en matèria de drets humans", els desnonaments amb data oberta i "l'excessiu desplegament" dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra.El SIPHO es va posar en marxa a finals del 2015, i en aquest temps ha acompanyat 10.128 famílies en situació de vulnerabilitat en procés de pèrdua del seu habitatge. A més, els Serveis Socials han cobert 6.700 ajuts econòmics en aquesta matèria i s'han tramitat més d'11.000 expedients d'ajudes de caire preventiu.Colau també ha aprofitat la carta per denunciar que els desnonaments oberts han passat de vuit durant el 2017 a 55 l'any 2018, afectant 193 persones i 82 menors. Es tracta d'una pràctica prohibida per llei però que els jutges continuen aplicant. Aquestes no són les úniques friccions entre TSJC i Ajuntament, que fa mesos que negocien canvis en el funcionament dels protocols per avisar dels desnonaments, ja que el consistori considera que els jutges avisen amb massa poca antelació.

