Borràs adverteix Sánchez abans de la taula de diàleg: «Sense llibertat no hi ha normalitat»

🎥 @LauraBorras a @sanchezcastejon: "Durant els últims 10 anys, en les eleccions celebrades a Catalunya el vot independentista no ha fet més que créixer. Què li correspon fer al govern espanyol per satisfer una demanda de la població que reivindica el seu dret?"#SesiónDeControl pic.twitter.com/Ste0rBCHDt — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 26, 2020

🎥@LauraBorras a @sanchezcastejon: "Si de veritat vostè és tan demòcrata i progressista com proclama, tingui present que no hi ha solució al marge de les urnes. Sense llibertat no hi ha normalitat. Tingui-ho present quan afronti aquesta tarda la taula de diàleg"#SesiónDeControl pic.twitter.com/T1IBxoTt4Y — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) February 26, 2020

La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés dels Diputats, Laura Borràs, ha retret aquest dimecres en sessió parlamentària a Pedro Sánchez les constants excuses del govern de l'Estat, ja sigui el del PP i el del PSOE, per no atendre la demanada de la majoria de la població catalana sobre el dret a decidir.Borràs ha dit a Sánchez que "des del 2012 els catalans de manera ininterrompuda ens hem manifestat pel dret a decidir". "Però la resposta del PSOE i del PP va ser que el dret a decidir no tenia lloc a la Constitució", ha afirmat. El resultat, ha afegit, és que "ens n'anem" i que "en els últims deu anys el vot independentista no ha fet més que créixer".A més, ha recordat que les enquestes constaten que "el 70% de la població catalana creu que s'hauria de fer un referèndum". En aquest sentit, ha preguntat que pensa fer el govern espanyol per satisfer la demanda d'una part de la població que reivindica el que considera el seu dret".Sánchez li ha respost que en els últims deu anys hi ha hagut cinc eleccions a Catalunya i que els independentistes tenen "la majoria parlamentària" però "no la social". "Han d'assumir que Catalunya és plural com Espanya i, per tant, vostès han de reconèixer l'altra part que no defensa els seus postulats", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que aquesta tarda es constitueix la taula de diàleg entre governs i que serà un camí "llarg i complex".La portaveu de JxCat li ha etzibat que "l'excusa és sempre la majoria parlamentària". I ha preguntat si "amb la majoria social, ho acceptarien?". "Això està per veure", ha remarcat. Amb tot, Borràs ha dit que els problemes polítics "requereixen solucions polítiques". "Celebrem que es reprengui un diàleg que mai s'havia d'haver interromput perquè sense diàleg no hi ha democràcia. Sense llibertat no hi ha normalitat, tingui present això avui", ha afegit.El president del govern espanyol li ha agraït el "to de la pregunta" i ha assegurat que afronta la taula de diàleg amb "el millor dels ànims". "Esperem que doni fruits per a la retrobada entre catalans", ha insistit.Borràs ha insistit que a la taula de diàleg cal abordar el "dret a l'autodeterminació" i "les conseqüències d'haver-lo exercit", és a dir, la "presó, la repressió i, per tant, una amnistia que podria ser una solució política a aquesta situació". "Això és el que cal abordar perquè aquesta és la situació d'emergència democràtica que tenim en aquest moment", ha afirmat aquest dimecres al matí en declaracions als passadissos de la cambra baixa. Borràs ha dit que JxCat no contempla l'opció de no poder abordar-ho perquè "es va dir que es podia parlar de tot" a l'acord al qual van arribar el PSOE i ERC."No existeix en democràcia el dret a no dialogar", ha dit Borràs, que ha assegurat que "votar és sempre la solució". "Sense urnes no hi haurà solució", ha remarcat. La portaveu de JxCat al Congrés ha recordat que la taula de diàleg neix de "circumstàncies excepcionals" justament per l'exercici de l'autodeterminació i la "resposta no democràtica" de l'Estat.

