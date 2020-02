L'empresa contractada pel Barça feia campanya contra el procés amb comptes falsos

Dotze dies abans de la consulta del 9-N, Twitter va començar a bullir amb l'etiqueta #vullsaber. En només una hora, es van fer 500 piulades amb aquesta etiqueta. Provenien de 900 comptes falsos, que es dedicaven a llançar dubtes a la xarxa sobre el procés independentista. "Quins problemes resoldrà la independència? #vullsaber". "Parlar castellà va en contra del procés? #vullsaber". "Vull saber si seré estranger al meu propi país #vullsaber". Segons publica avui El País , l'origen d'aquests comptes falsos està a l'entramat d'empreses que pengen de Nicestream, empresa vinculada a I3 Ventures, la companyia que el Barça va contractar per monitorar les seves xarxes socials i llançar missatges polèmics contra els rivals del seu president, Josep Maria Bartomeu. La campanya és una de les majors operacions d'influència en xarxes socials revelada a Espanya.El vincle entre el Barça i l'empresa I3 Ventures es va destapar la setmana passada. Les revelacions apuntaven que el el club blaugrana havia contractat la companyia per atacar figures de l'entorn culer des de desenes de comptes de Twitter i Facebook no oficials. Entre elles es troben els futbolistes Leo Messi i Gerard Piqué, exjugadors com Xavi Hernández o Pep Guardiola i figures empresarials com Víctor Font (candidat a la presidència del club), Joan Laporta o Jaume Roures.A banda, les revelacions apuntaven que la junta del Barça també buscava erosionar la imatge d'entitats com l'ANC i Òmnium Cultural o de moviments com Tsunami Democràtic, qui ja va realitzar una acció de protesta durant l'últim clàssic.El club s'hauria gastat més d'un milió d'euros en la contractació d'aquests serveis. Des de la junta van admetre els contactes amb l'empresa I3 Ventures, però es van desmarcar de les publicacions a la xarxa.

