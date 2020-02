El port de València construirà una nova terminal de passatgers

L'Autoritat Portuària de València (APV) ha convocat aquest dimarts el concurs públic per atorgar una concessió administrativa per a la construcció i explotació d'una terminal pública de passatgers al port de València, tal i com s'ha anunciat al Butlletí Oficial de l'Estat.La futura termina s'ubicarà entre el moll de Ponent i el moll Espigó Túria Nord del port. La concessió s'atorgarà per un termini de 35 anys, prorrogable fins a un màxim de 50 anys.En el seu conjunt, l'APV calcula que el projecte tindrà un cost aproximat de 20 milions d'euros, entre la inversió pública i privada. El termini de construcció és de dos anys i per al lliurament dels terrenys, un any més, per la qual cosa es preveu que la nova terminal de passatgers estarà operativa el 2024.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor