Pablo Iglesias, baixa a la mesa de diàleg

La taula de diàleg Estat-Generalitat , que es reuneix aquest dimecres per primera vegada a Madrid, ja té l'alineació definitiva. El Govern va fer públic dilluns quins membres de l'executiu i quins dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC encapçalarien la part catalana mentre que la Moncloa té definida la seva representació des de dijous passat. Hi ha, però, una baixa d'última hora.El vicepresident segon del govern espanyol, Pablo Iglesias, està fent repòs per una forta amigdalitis i no podrà assistir avui a la constitució de la mesa de diàleg. El secretari general de Podem ha alliberat tota la seva agenda per recuperar-se i tampoc acudirà al ple que se celebra al Congrés dels Diputats.Així, Iglesias no podrà participar en la reunió al Palau de la Moncloa, on el cap de l’executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, com a caps de les respectives delegacions segellaran amb una foto l’inici del diàleg. Iglesias serà, dons, la primera baixa de la mesa de diàleg.Aquestes són les 16 persones (avui sense Iglesias) que s'asseuen a la capital espanyola en la primera trobada d'un mecanisme de nova creació que ha de resoldre el conflicte polític i al qual la part catalana hi porta l'autodeterminació, l'amnistia i el mediador internacional

