Una trentena de persones aïllades pel coronavirus a Catalunya

El coronavirus ha arribat oficialment a Catalunya. Aquest dimarts s'ha confirmat el primer cas a Barcelona . La primera infectada, una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona que fa pocs dies va visitar el nord d'Itàlia es troba "bé" i el seu cas és de "baix risc". Un cop activats els protocols, les autoritats van començar a identificar les persones que havien tingut un contacte proper amb ella en les últimes hores i les van aïllar. La primera xifra era de 25, però el Departament de Salut l'ha ampliat fins a 33 aquest mateix matí. Totes aquestes persones estan "sanes" i restaran en quarantena domiciliaria els propers 14 dies.Se sotmetran a vigilància i estudis diaris. Depenent de la seva evolució, rebran entre dues o tres visites mèdiques cada dia. Si no presenten símptomes, el protocol es mantindrà estable. De fet, poden tenir contacte amb la família si prenen unes mesures senzilles, tal com ha detallat el secretari de Salut Públic, Joan Guix, en una entrevista a El Món a RAC1. Se'ls està monitoritzant i si apareix algun símptoma s'actuaria com si fos un cas sospitós.Aquest aïllament s'aplica ja des d'ahir només a aquelles persones que han mantingut un contacte "proper" i "quotidià" amb la persona infectada. Salut no ha volgut donar detalls sobre les seves identitats, tot i que ha apuntat que la majoria són familiars i coneguts de la pacient.A part del cas de Barcelona, a l'Estat n'hi ha set més de registrats actualment: quatre a Tenerife, un al País Valencià i dos més a Madrid. Amb l'arribada del brot a la Península, el govern espanyol ha actualitzat els protocols d'actuació i, a partir d'ara, se sotmetran també a proves del Covid-19 els malalts de pneumònia. Els casos lleus de coronavirus es tractaran, per ara, a casa.El Govern ha insistit en reiterades ocasions en les últimes hores que el sistema sanitari català està "preparat" per fer front a l'epidèmia . Representants de l'executiu han fet una crida a la calma i a la confiança en les autoritats. "Com a epidemiòleg, en aquests moments em preocupa més la grip que el coronavirus", expressava Guix ahir davant els mitjans de comunicació. L'Hospital Clínic de Barcelona serà el centre de referència.De fet, Salut insisteix que no cal anar al metge si algú ha estat al nord d'Itàlia però es troba bé. Només si hi ha símptomes s'ha de consultar amb professionals. "Si et trobes bé, tranquil a casa, i si vols treballar des de casa perquè l'empresa t'ho diu, no passa res", assenyala la consellera de Salut, Alba Vergés.La confirmació del primer cas a la capital catalana va fer saltar totes les alarmes. Malgrat això, les autoritats han demanat expressament ser prudents i, tant als mitjans de comunicació com als mateixos ciutadans, seguir només les informacions publicades en canals oficials.Més enllà de la dona italiana, que està ara per ara fora de perill, el Departament de Salut ha descartat de moment deu altres casos sospitosos, i n'estudia uns set o vuit més. També ha indicat que a partir d'ara s'incorporaran nous criteris a l'hora d'activar el protocol. Fins ara, eren haver estat a Wuhan o en contacte amb algú amb la malaltia, i els clínics eren les infeccions respiratòries greus o bé tenir tos, dolor a la gola o febre. A partir d'ara s'afegeix haver estat a Corea del Sur, Iran i les quatre regions italianes amb més casos. També s'incorpora el fet de tenir una infecció respiratòria de qualsevol tipus, encara que no sigui greu.Els experts avisen que, degut a aquest canvi dels criteris epidemiològics, els casos en investigació augmentaran exponencialment en els propers dies. Cal mantenir la calma. Així ho ha explicat aquest dimecres a Catalunya Ràdio l'epidemiòleg i cap de Medicina Preventiva de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, que, per proximitat i lligam, ha assenyalat Itàlia com la font principal de casos sospitosos.

