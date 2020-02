Mas veu «terreny» per a la negociació perquè Sánchez «vol el poder»

Mas ha fet aquestes declaracions en un esmorzar a la tribuna de Nova Economia Fòrum. L'expresident ha avisat que la delegació catalana hi trobarà "un govern i una majoria parlamentària", però que l'Estat "és molt més que això", i ha posat l'exemple de com el Tribunal Constitucional "va trobar el camí per carregar-se o enfonsar allò que havia estat un pacte entre governs i referèndums populars": l'Estatut.

Artur Mas ha advertit aquest dimecres que no s'ha de confondre el govern espanyol del PSOE i Unides Podem amb la totalitat de l'Estat, que "troba camins per atacar fort". A poques hores de l'inici de la primera trobada de la taula de diàleg , que començarà aquesta tarda a la Moncloa, Mas s'ha referit a la reunió que mantindran avui la Generalitat i el govern espanyol a Madrid i s'ha mostrat cautelosament optimista.Mas veu "terreny" per a la negociació amb el president espanyol, Pedro Sánchez, perquè el dirigent socialista és per damunt de tot "un pragmàtic que vol el poder" i en aquests moments li és necessari disposar del suport independentista. Des del punt de vista d'una negociació política, ha dit l'expresident, aquest factor "pot ser bo".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor