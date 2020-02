Cau una banda que va estafar mig milió d'euros a més de 100 persones grans

Desmuntem un entramat criminal dedicat a estafar gent gran pel mètode del "vishing" ➡https://t.co/4eKZsBXLvC pic.twitter.com/K4kONL1a24 — Mossos (@mossos) February 26, 2020

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal dedicat a estafar persones d'edat avançada. Hi ha més de 100 víctimes arreu de l'Estat. Les enganyaven per aconseguir les seves dades bancàries i després es feien transferències o compres per Internet. Ho feien per telèfon. Els estafadors van aconseguir més de mig milió d'euros. L'operatiu, que s'ha desenvolupat en diverses fases, ha permès detenir el principal líder de l'organització i citar com a investigats altres membres.La investigació va començar al novembre del 2018, quan els Mossos van detectar un augment considerable de denúncies per estafes bancàries seguint un patró similar. La majoria de les víctimes eren pensionistes sense cap altre tipus d'ingrés. Els estafadors els havien buidat el compte i els havien deixat en una situació d'extrema vulnerabilitat econòmica.Escollien persones grans, sobretot aquelles especialment vulnerables, per aprofitar-se del seu desconeixement sobre el funcionament i l’ús de les noves tecnologies. L’estafa s’iniciava amb una trucada telefònica d’un membre del grup al domicili de la víctima, l’interlocutor s’identificava com a membre d’una entitat bancària, d’una gestora de mitjans de pagament o una altra entitat anàloga. Manifestava a la víctima que havien detectat una compra per Internet d’un import elevat mitjançant la seva targeta bancària.La víctima, una persona d’edat avançada que no havia fet aquesta compra, ràpidament es veia angoixada. En aquests moments l’estafador començava una conversa amable i tranquil·litzadora per guanyar-se la confiança de la víctima, i finalment li proposava una solució: per anul·lar la compra li sol·licita la numeració sencera de la seva targeta bancària i el codi de verificació de la targeta (CVV o CVC).Amb aquestes dades, i mentre seguia parlant amb ella, començava a realitzar compres en línia reals. Per poder formalitzar les compres sol·licitava a la víctima els codis de confirmació de compra en línia que anava rebent via SMS i li feia creure que eren codis que es generaven en el procés d’anul·lació de l’operació falsa.Realitzaven compres d’articles amb una sortida ràpida i relativament fàcil al mercat il·lícit, com ara dispositius de telefonia, electrònica i informàtica d’alta gamma. Ho feien en comerços que ofereixen l’entrega de la compra el mateix dia en un dels seus establiments o en una adreça concreta.En altres ocasions, els estafadors, amb el mateix pretext d’anul·lar aquesta presumpta compra fraudulenta, aconseguien la contrasenya de la banca digital de les víctimes amb la qual realitzaven transferències a comptes corrents d’altres membres del grup criminal. Repetien aquesta operació fins a deixar sense saldo el compte corrent dels estafats.Posteriorment, extreien dels diners en efectiu el més ràpid possible, per si les víctimes s’adonaven que havien patit una estafa i anul·laven la llibreta o targeta bancària.Els investigadors van comprovar que el grup tenia establerta una estructura jerarquitzada. Cada membre tenia una tasca assignada: selecció de les víctimes, realització de trucades telefòniques, materialització de les operacions de compra per internet, recollida de les mercaderies adquirides i la revenda dels articles aconseguits.Era essencial la figura del muler. Es tracta de membres que aportaven les seves dades personals i/o bancàries per rebre les transferències bancàries fraudulentes per realitzar i recollir al seu nom les comandes de les compres digitals.Els policies van comprovar que aquest grup hauria comès més de 100 estafes arreu de l’Estat, amb les quals haurien aconseguit més de 500.000 euros. També van determinar que operava des de Catalunya, on s’havien establert i des d’on recollien la major part de les mercaderies comprades il·lícitament.Alguns dels integrants del grup havien treballat temps enrere com a comercials a domicili d’empreses de serveis o subministraments. Un fet que els hauria servit per aconseguir dades personals de les víctimes de manera fraudulenta.El 12 de febrer, en una de les diferents fases de l’operatiu, els Mossos van detenir a l’Hospitalet de Llobregat el principal líder del grup, que va ingressar a presó després de passar a disposició judicial. És un home de 24 anys. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.

