Un jove de 24 anys, primer cas de coronavirus a Madrid

Un jove de 24 anys que va viatjar a el nord d'Itàlia s'ha convertit aquest dimarts a la nit en el primer cas de coronavirus confirmat a la Comunitat de Madrid. El ministeri de Sanitat ha informat que la Comunitat de Madrid ha activat el protocol per coronavirus després que el pacient hagi donat positiu en les anàlisis per detectar la presència del virus.Només una hora abans s'ha conegut un altre cas positiu al País Valencià , d'un home que havia acudit a un hospital a Vila-real. Tort plegat, el mateix dia que s'ha confirmat el primer cas a Catalunya, d' una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona que havia viatjat recentment al seu país.El pacient madrileny serà traslladat a l'Hospital Carlos III, on la Comunitat de Madrid compta amb una unitat especialitzada d'aïllament. Amb aquest darrer cas, s'eleven a cinc els pacients afectats de coronavirus a l'Estat. A més, s'hi sumen els dos primers, un turista alemany a Tenerife i un de britànic a les Balears, que ja s'han recuperat de la malaltia.

