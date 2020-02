Un Barça irregular esgarrapa un empat a Nàpols (1-1)

El Futbol Club Barcelona ha empatat en la seva visita a l'estadi San Paolo de Nàpols en l'anada dels vuitens de final de la Champions. Un gol inicial de Mertens i l'empat de Griezmann a la segona part han tancat un resultat lluitat pels jugadors blaugranes que arrosseguen problemes a domicili.El conjunt dirigit per Quique Setién ha encarrilat la primera part amb energia i control de la pilota, amb bona part dels primers 45 minuts en l'àrea rival. Els blaugranes han dominat la medul·lar tot i no trobar diversos espais entre la defensa italiana. Messi i Griezmann no ha pogut penetrar entre els de Nàpols però De Jong, Vidal i Busquets han mantingut el control de la pilota.Tot i això, una arribada dels italians ha estat suficient per capgirar el marcador. Mertens, després d'una centrada, ha clavat l'esfèrica a l'esquadra de Ter Stegen, deixant clavats el porter i la defensa. Fins a la mitja part, ha estat l'única ocasió de gol del Nàpols. El Barça, per la seva banda, ha intentat arribar un parell de cops, amb xuts creuats a la porteria d'Ospina, amb només un de Rakitic posant en perill el porter.Els de Setien han sortit a la segona meitat amb més pressió a les zones del mig del camp i amb passades interiors a la línia de tres quarts, obligant al Nàpols a refugiar-se a la seva àrea. Al minut 57 tota aquesta pressió ha resultat i una jugada de Messi amb passada de la mort a Griezmann ha resultat en l'empat a 1. Els italians han respost amb més intensitat ofensiva, arribant dos cops a la porteria de Ter Stegen, amb aturades destacades del porter alemany.Mertens ha tingut un parell d'ocasions més en els últims deu minuts de la segona part, amb un Barça que ha intentat a través de Messi posar-se per davant del marcador. El mur defensiu del Nàpols ha impedit les ràpides penetracions del capità blaugrana, que no ha pogut sortir-se'n de l'embolic de cames que es produïen a l'àrea. Arthur, al minut 86, ha pogut marcar el segon amb un xut des de fora l'àrea que s'ha anat per damunt de la porteria d'Ospina. Artuvo Vidal ha estat expulsat per doble amonestació al minut 89: per una entrada a Mário Rui i per encarar-se amb el jugador. Als minuts de descompte Piqué ha caigut a terra amb problemes al genoll, marxant lesionat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor