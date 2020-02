Primer cas de coronavirus al País Valencià

El coronavirus continua estenent-se. Només hores després que es confirmés el primer cas d'infecció per coronavirus a Catalunya, ara es confirma el primer al País Valencià.Es tracta d'un home que havia acudit al l'hospital La Plana, a Vila-real, amb símptimes compatibles amb la malaltia. Les anàlisis han confirmat posteriorment la presència del virus, segons ha informat el departament de Sanitat. La mostra ha estat enviada al Centre Nacional de Moicrobiologia per ser analitzada.A la vegada, les anàlisis han donat negatiu en un altre cas sospitós a València, i es continua estudiant tres pacients a l'Hospital General d'Alacant.En aquests moments hi ha quatre pacients afectats per coronavirus tractats en hospitals de l'Estat, als quals s'han de sumar els dos primers casos que ja van ser donats d'alta.Només unes hores abans s'ha confirmat la primera infecció al principat. Es tracta d' una dona italiana de 36 anys resident a Barcelona que entre els dies 20 i 22 de febrer va ser al nord d'Itàlia, a la zona de Bèrgam (Llombardia), una de les més afectades pel virus. Ella mateixa va acudir a l'Hospital Clínic de Barcelona, amb símptomes lleus, en les últimes hores. A partir d'aquí es van activar automàticament els protocols.El cas de Barcelona està coordinat amb el Ministeri de Sanitat, seguint el protocol d'una segona prova analítica feta pel Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. El Govern ha posat l'accent en què el sistema sanitari català "està preparat" per fer front al coronavirus aquesta tarda en una roda de premsa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor