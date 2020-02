Qui és qui en la taula de diàleg

La taula de diàleg Estat-Generalitat , que es reuneix aquest dimecres per primera vegada a Madrid, ja té l'alineació definitiva. El Govern va fer públic dilluns quins membres de l'executiu i quins dirigents de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC encapçalarien la part catalana , mentre que la Moncloa té definida la seva representació des de dijous passat. Només hi ha hagut dues incorporacions, certificades dilluns al vespre.Aquestes són les 16 persones que s'asseuen des d'avui a la capital espanyola en la primera trobada d'un mecanisme de nova creació que ha de resoldre el conflicte polític i al qual la part catalana hi porta l'autodeterminació, l'amnistia i el mediador internacional

