Treballadors de Nissan tallen la ronda Litoral per exigir un «futur real» per a la fàbrica de la Zona Franca

Un miler de treballadors de Nissan ha tallat la ronda Litoral de Barcelona durant una hora per reclamar un "futur real" per a la fàbrica de la Zona Franca, que està produint a un 30% de la seva capacitat.Sortint de la planta de la multinacional japonesa, el personal de l'empresa ha donat el tomb a les instal·lacions tallant el trànsit el seu pas i han ocupat la carretera al punt més proper a la fàbrica, a la sortida 17, davant de la seu del Consorci de la Zona Franca.Prèviament la Guàrdia Urbana havia desviat la circulació i només s'han quedat atrapats alguns vehicles. Aquesta és la quarta mobilització de la plantilla des que es va anunciar que la planta deixava de produir la pick-up de Mercedes i es quedava amb només tres models Durant la protesta, convocada pels quatre sindicats que formen el comitè d'empresa, s'han tirat petards i s'han sentit crits com 'Nissan, escolta, la Nissan està en lluita' o 'Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra'.Algunes de les pancartes que es podien llegir durant la marxa pel polígon de la Zona Franca demanaven a l'empresa automobilística nipona que no "mentís més" als treballadors. 'Els compromisos on són? Al fons a la dreta', 'El dia de la marmota' o 'Nissan exigeix tot a canvi de res', són alguns dels cartells que han omplert la manifestació."L'únic que demanem és que el futur sigui clar per la gent de Nissan i per les 25.000 famílies que depenen de la fàbrica. La plantilla vol solucions i continuarem amb una mobilització constant i contínua", ha assegurat el president del comitè d'empresa de Nissan, Juan Carlos Vicente, en una atenció als periodistes.El proper destí de les mobilitzacions dels treballadors serà el Parlament. El comitè d'empresa ha preparat una moció de suport a la plantilla que volen discutir amb els grups parlamentaris la setmana que ve. Aprofitant aquesta visita, la resta de la plantilla està convocada a manifestar-se a les portes de l'edifici.De moment, els representants dels treballadors no tenen novetats sobre el futur pròxim de l'empresa. Ara mateix, la fàbrica produeix la furgoneta elèctrica eNV200, la pick-up de Nissan i la Renault Alaskan. Els dubtes sobre la planta de Barcelona han portat a la direcció a encarregar un pla de viabilitat que farà públic abans de l'estiu. Abans que es publiqui aquest informe, la plantilla està tirant endavant un "cicle de mobilitzacions" per pressionar l'empresa i les administracions. "Hem de seguir lluitant pel nostre futur més i més", ha assegurat Vicente.

