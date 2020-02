S'esgoten les mascaretes a les farmàcies de Barcelona i es demana que es facin servir «de manera lògica»

La responsable del Centre d'Informació del Medicament del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, Maria Perelló, ha explicat que l'estoc de mascaretes s'ha esgotat a les farmàcies de Barcelona i ha demanat que aquests productes es facin servir "de manera lògica".





En declaracions a Europa Press, Perelló ha dit que s'han de prendre mesures genèriques de prevenció com rentar-se les mans freqüentment, i ha recordat que només cal l'ús de mascaretes per als qui tinguin cura de persones infectades o sospitoses d'estar-ho.Ha comentat que si es produeixen més casos de coronavirus "caldrà cenyir-se a les recomanacions dels experts i evitar l'alarma social". La farmacèutica de la capital catalana Amelia García-Miranda ha confirmat que "ja no hi ha mascaretes enlloc" i que els distribuïdors no saben quan podran reposar-les.

Segons García-Miranda, des que van sortir a la llum els últims casos de coronavirus a Itàlia són moltes les persones que miren d'aconseguir-ne algun exemplar.

