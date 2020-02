La Paeria va destinar més de 200.000 euros a publicitar el govern del PSC amb la revista municipal

Rodamilans, Mínguez, Ros i Larrosa, durant el ple Foto: Àlvar Llobet

El PSC es va gastar un total de 207.236 euros en l'elaboració d'una revista que, de facto, publicitava l'obra de govern dels executius d'Àngel Ros i de Fèlix Larrosa. Segons es desprèn de les dades registrades en els pressupostos del 2017 al 2019, els socialistes van destinar partides que arribaven als 87.000 euros per publicar la revista, que va rebre dures crítiques dels partits de l'oposició per tenir un biaix polític favorable al govern socialista i menystenir la resta de formacions del plenari lleidatà.



L'any 2017, la Paeria va aprovar una factura a l'empresa Producciones MIC S.L per valor de 87.677 euros en concepte d'edició de la revista oficial. Una partida similar es va destinar un any després, el 2018, quan es va registrar un pagament de 79.706 euros per l'elaboració d'aquesta publicació. Finalment, l'any 2019 es van destinar un total de 39.853 euros.

Imatge d’una publicació de la revista de la Paeria Foto: Paeria

Les crítiques dels partits contra aquesta publicació van provocar, entre altres coses, la creació d'un Consell Editorial que tenia per objectiu vetllar per la "objectivitat i la transparència" de la Paeria i analitzar, també, les ajudes als mitjans de comunicació. Cada partit va designar un representant per aquestes trobades, que estaven estipulades amb una periodicitat mensual. La realitat va ser una altra, i aquestes reunions es van anar dilatant en el temps fins al punt que partits com el Comú de Lleida van alertar públicament de la manca de voluntat política de govern d'aleshores per reunir la taula. En aquest sentit els partits van carregar contra la regidora d'Hisenda, Montse Mínguez, i José Crespín, aleshores cap de gabinet d'alcaldia, per les "reiterats incompliments del calendari, anul·lacions de reunions i manca de documentació".El biaix polític de la revista també va ser alertat per la Junta Electoral de Zona abans de les eleccions generals del mes d'abril del 2019. L'organisme va prohibir la publicació de la revista en considerar que es feien "al·lusions clares" a "fites aconseguides per l'ajuntament durant el mandat" com l'enllumenat públic a Cappont, la passarel·la del Liceu Escolar o la millora de l'accés en bicicleta als barris.Una de les primeres decisions del nou govern Tripartit va ser la cancel·lació d'aquesta revista al considerar que la despesa era massa elevada per la difusió que es feia del seu contingut. L'executiu de Miquel Pueyo va indicar que un dels seus primers objectius era el de "posar ordre" als comptes municipals, de manera que la revista va ser eliminada juntament amb els aparcaments gratuïts per a regidors i despeses de protocol.

