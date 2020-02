Sánchez insta ERC a aprovar els pressupostos: «L'únic que demano és que ens deixin complir»

🏛 @sanchezcastejon a ERC: Este Gobierno quiere cumplir con Cataluña como quiere cumplir con el resto de pueblos de España.#SesionDeControl #Senado pic.twitter.com/NzOBr3ZCOo — PSOE (@PSOE) February 25, 2020

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat ERC a facilitar l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat. "Aquest govern vol complir amb Catalunya igual que vol complir amb tots i cadascun dels pobles d'Espanya, l'únic que els demano és que ens deixin complir i després ja ens podran retreure si hem complert o no", ha afirmat Sánchez,"Deixi'ns almenys intentar-ho", ha insistit el president espanyol en la sessió de control a l'executiu d'aquest dimarts a la tarda al Senat i en resposta a la pregunta de la senadora d'ERC Mirella Cortès.Sánchez ha argumentat que els pressupostos per al 2019 recollien demandes que ha plantejat la senadora. Cortés, per la seva banda, ha retret la "manca de finançament i d'inversions" a Catalunya. "Això no va de pressupostos, això va de responsabilitat i de complir els acords", ha dit Cortés.

