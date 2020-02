Aïllades dues setmanes les 25 persones que han tingut contacte amb la pacient de Barcelona

Salut mantindrà aïllades durant dues setmanes a les 25 persones que els últims dies han tingut algun contacte amb la primera infectada pel coronavirus a Catalunya . Així ho ha anunciat el secretari de Salut Pública, Joan Guix, durant la roda de premsa que ha tingut lloc aquest dimarts.En la seva compareixença, Guix ha assegurat que es tracta de persones "sanes" i no "malaltes", tot i que la vigilància a la qual estaran sotmesos serà estricte. El secretari de Salut Pública no ha volgut donar detalls sobre les identitats de les persones que romandran aïllades, tot i que ha apuntat que la majoria es tracta de familiars i coneguts de la pacient.Tal com ha detallat el departament de Salut, el primer cas de coronavirus a Catalunya és una dona de 36 anys de nacionalitat italiana i resident a Barcelona que, entre els dies 20 i 22 de febrer, va ser a la regió de la Llombardia (Itàlia), una de les més afectades pel Covid-19.Malgrat tot, des del Govern han volgut transmetre un missatge de prudència i calma . En la mateixa roda de premsa, Guix ha assegurat que el sistema sanitari català "està preparat" per fer front al coronavirus i ha remarcat que la pacient presenta símptomes "lleus".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor