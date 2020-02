El TC anul·la la condemna del Suprem a César Strawberry

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha estimat el recurs de César Augusto Montaña Lehmann (César Strawberry), cantant del grup Def con Dos, contra la condemna a un any de presó que li va imposar el 2017 el Tribunal Suprem per un delicte d'enaltiment del terrorisme per uns comentaris que va publicar a Twitter.Onze magistrats han donat finalment suport a la ponència del magistrat progressista Juan Antonio Xiol, favorable a concedir l'empara al cantant, però un d'ells, Alfredo Montoya, hi ha votat en contra, segons han confirmat fonts jurídiques.En els comentaris, que es van fer entre el novembre del 2013 i gener del 2014, l'artista esmentava, entre d'altres, el funcionari de presons que va segrestar ETA José Antonio Ortega Lara i els GRAPO.El TC ha dictaminat que el Suprem va vulnerar el seu dret fonamental a la llibertat d'expressió, ja que els continguts de les seves piulades "són susceptibles de ser interpretats com a producte de la intencionalitat crítica en el terreny polític i social a persones que ostentaven la condició de personatges públics en el moment en què els actes comunicatius van tenir lloc; i que, en un dels casos, havia pres posició a favor d'un determinat partit polític".

