El Govern assegura que el sistema sanitari «està preparat» per fer front al coronavirus

El Govern demana prudència i calma davant el primer cas de coronavirus confirmat a Catalunya. El secretari de Salut Pública, Joan Guix, i la gerent de processos integrals del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricard, han explicat aquesta tarda les circumstàncies del cas de la dona italiana de 36 anys infectada a Barcelona . Tots dos han posat l'accent en què el sistema sanitari català "està preparat" per fer front al coronavirus i han remarcat que es tracta d'un cas "lleu".Entre els passats dies 20 i 22 de febrer, la dona infectada va estar al nord d'Itàlia, la zona més afectada pel virus, i la passada nit va contactar amb el Clínic quan va notar que es començava a trobar malament. A l'hospital li han fet les proves per confirmar el cas de Covid-19 i, poc després, s'han activat automàticament tots els protocols.Ella està hospitalitzada, mentre que les autoritats ja han identificat fins a un total de 25 persones, les quals es considera que han tingut contacte "proper" amb la dona en els últims dies a Catalunya, i se les ha aïllat a casa. Hauran d'estar en quarantena domiciliaria 14 dies mentre se sotmetent a anàlisis i estudis."En cas que es detectessin símptomes ho abordaríem d'una diferent manera però per ara no hem de fer res", ha remarcat Guix. També ha incidit en el fet que aquesta vintena de persones estan "sanes" i que en cap cas es poden considerar malaltes o infectades.El Govern explica que la primera contagiada per coronavirus està "clínicament bé" i que presenta símptomes de procés gripal. "Estem davant d'un cas de baix risc de complicació", ha afegit Ricard. També han volgut remarca que és "vital" que "no es col·lapsin els serveis d'urgències amb casos que no tinguin simptomatologia clara". La crida oficial per a la ciutadania és trucar sempre en primer cas al 061, encarregat de fer el primer triatge."Com a epidemiòleg, a hores d'ara em preocupa més la grip que el coronavirus", ha destacat Guix en resposta a preguntes dels mitjans de comunicació. Ell mateix ha destacat que, en el que portem de temporada, la grip ja ha deixat 41 morts a Catalunya i 434 casos han requerit hospitalització."Un 80% dels casos del coronavirus són lleus", ha volgut recordar el secretari de Salut, "amb un 15% greus i un 5% crítics", tot assenyalant que "estem davant d'uns efectes com els de la grip comuna".El secretari del departament de Salut ha explicat que el principal objectiu del Govern és el de la contenció de la malaltia "com tots els altres països" que s'han vist afectats pel coronavirus. La gerent de processos integrals de salut del Servei Català de la Salut, Assumpta Ricard, ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat a la població, assegurant que el sistema sanitari de Catalunya està preparat per actuar "com en altres brots de la mateixa índole que han arribat al territori"."És una situació nova i estarem pendents de tots els canvis que es vagin produint", ha explicat Ricard, que recorda que el sistema català està "preparat" i gaudeix "d'un sistema de comunicació que funciona, amb el personal d'urgències activat per a qualsevol cas o sospita". Una dona resident a Barcelona que ha viatjat recentment a Itàlia, a una de les zones més afectades pel virus. El cas de Barcelona està coordinat amb el Ministeri de Sanitat, seguint el protocol d'una segona prova analítica feta pel Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.La dona és una italiana de 36 anys resident a la capital catalana, segons ha explicat des de Madrid la consellera de Salut, Alba Vergés, abans de participar en la reunió del Consell Interterritorial de Salut. Va viatjar fa uns dies al nord d'Itàlia i ella mateixa va acudir a l'Hospital Clínic amb símptomes lleus. Vergés ha explicat que es troba bé. Ara s'està analitzant el seu entorn. La consellera ha destacat que els protocols han funcionat béAixí ho ha confirmat aquest dimarts al migdia el Departament de Salut. Es tracta, doncs, del quart cas del Covid-19 confirmat a l'estat espanyol després dels dos detectats a les Illes Canàries i l'altre a Mallorca. L'últim, un metge italià a Tenerife Aquest és el primer cas que es detecta a Catalunya, després de dues falses alarmes, una propiciada per un nen de vuit anys que provenia de Wuhan i l'altra, un home de 33 anys també procedent d'aquella zona.

