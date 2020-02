Un TC dividit avala la presó preventiva de Romeva pel «risc de fuga» i «reiteració delictiva»

El ple Tribunal Constitucional (TC) ha avalat la presó preventiva que va dictar el Tribunal Suprem (TS) contra l'exconseller santcugatenc Raül Romeva. La sentència feta pública aquest dimarts considera que la mesura cautelar responia a "finalitats constitucionalment legítimes" com són evitar el "risc de fuga" i el de "reiteració delictiva".Consideren que les resolucions recorregudes per Romeva, "expliquen quin és el supòsit pel qual s'acorda la presó provisional, a saber, els indicis racionals de la intervenció del demandant en uns fets presumptament constitutius de delictes greus".El vot particular discrepant el signen Juan Antonio Xiol Ríos, Fernando Valdés-Dal-Ré i María Luisa Balaguer Callejón. Afirmen que hauria estat procedent estimar el recurs d'empara i anul·lar les resolucions impugnades per Romeva.Els tres magistrats creuen que hauria calgut valorar una mesura menys lesiva pels interessos constitucionals vinculats al dret de representació de Romeva i valorar el context, és a dir, que s'estava aplicant l'article 155 a Catalunya.

