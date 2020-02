El primer cas de coronavirus a Catalunya ha fet saltar totes les alarmes. Després d'observar que grans nuclis de població com Wuhan o diverses zones al nord d'Itàlia quedaven completament aïllades, el temor que la situació es repliqui a Barcelona va en augment. Aquest escenari és encara improbable, segons els experts -destaquen que tan sols s'ha detectat un únic cas-, però la qüestió de què passaria davant una possible paràlisi del país segueix en l'aire."L'impacte econòmic pel coronavirus a Catalunya ja fa dies que es nota", assegura José García Montalvo, catedràtic d'economia aplicada de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aquest professor recorda que el Covid-19 ja va portar a la cancel·lació del Mobile i manté un gran nombre d'indústries totalment paralitzades. "Les compres de productes italians o les peces d'Apple procedents de la Xina no arriben", exemplifica Montalvo.En cas que els ciutadans de grans nuclis com Barcelona s'haguessin de confinar, l'impacte econòmic s'estendria al petit comerç. "Si la població ha d'estar aïllada, les botigues ho notaran, però els efectes a gran escala ja es noten", insisteix.En qualsevol cas, aquest expert considera que encara és aviat per aïllar la població. "Si a Barcelona es detecta un sol cas, no seria lògic que es tanqués la ciutat; només tindria lògica si es decretés la quarantena si el cas es detectés a una població molt petita", comenta.Ara bé, també cal tenir en compte l'estat d'alarmisme que regna a molts països. "Des d'un punt de vista polític i davant l'opinió pública, també s'ha de demostrar que s'estan fent coses" per evitar futurs contagis, diu Montalvo.A tot això, el catedràtic de la UPF considera que els hospitals catalans sabran contenir el virus. "Per tots els hospitals estan circulant manuals que deixen molt clar quin és el protocol a seguir", explica l'expert. Aquest discurs coincideix amb el que ha pronunciat més d'una vegada Alba Vergés, consellera de Salut de la Generalitat, qui ha assegurat que Catalunya està preparada per fer front a casos d'infeccions.

