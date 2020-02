La Moncloa resta importància a l'ordre del dia de la taula de diàleg: «Avançar és començar»

L'ordre del dia de la primera taula de diàleg Estat-Generalitat, que tindrà lloc aquest dimecres a Madrid, no és una "prioritat" per a la Moncloa. Així ho ha expressat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Mentre el Govern diu que no hi ha cap ordre del dia tancat , l'executiu de Sánchez, en la mateixa línia, resta importància a la qüestió -almenys públicament- i destaca que el més important és encetar la via del diàleg: "Avançar és començar". "El millor ordre del dia és seure i escoltar-nos, saber què ens uneix i buscar ja tot allò que ens pugui unir", ha destacat Calvo.Per tant, doncs, les dues delegacions asseguren que arribaran a l'esperada reunió sense saber què posarà l'altra sobre la taula. La vicepresidenta espanyola assenyala que aquest dimecres caldrà reflexionar sobre com s'ha arribat fins aquí i "escoltar-se" només sobre allò en què puguin arribar a coincidir. Sobre això, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha volgut deixar clar que, pel Govern, la mesa no ha de servir per tractar els 44 punts que va plantejar Sánchez en el marc de "l'agenda del retrobament", sinó exclusivament el conflicte polític.Calvo ha evitat criticar la designació de noms que seuran a la taula representant la Generalitat i ha remarcat que només importa "començar" i, per tant, tota la resta de temes "són secundaris". "L'important és començar a trobar sortides", ha dit.En la mateixa ronda de premsa, la mà dreta de Pedro Sánchez ha insistit que la posició de partida del govern espanyol és "antagònica" a les tesis independentistes i que cal posar "l'energia política" en tot allò que sigui "realment útil".

