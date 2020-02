La Cambra de Comerç crida a la calma pel coronavirus: «No està afectant les nostres empreses»

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha volgut llençar aquest dimarts un missatge de tranquil·litat davant el coronavirus. "A dia d'avui no hem rebut cap input concret que estigui afectant de forma sensible les nostres empreses i la nostra economia", ha comentat Canadell, que ha reconegut però que hi haurà dificultats si la crisi sanitària s'allarga en el temps."Som conscients de les creixents restriccions, amb actes que se suspenen i aquí a Barcelona tenim un dels màxims exemples com és el MWC", ha valorat el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, que sí ha mostrat més preocupació pel brot de coronavirus que ha sorgit al nord d'Itàlia. "Ja hi ha empresaris amb viatges cancel·lats", ha avançat Canadell."Això afectarà d'una manera o una altra, no hi ha cap dubte. Però tampoc en aquest moment tenim alarmes concretes", ha volgut insistir el president de la Cambra de Comerç de Barcelona. "El coronavirus no té encara un efecte significatiu com aturada de fàbriques o una alarmant disminució de vendes", ha finalitzat Canadell.

