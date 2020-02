Reguant, abans de declarar al jutjat: «Al feixisme se'l combat, no se li pot donar un sol espai»

L'exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, citada a declarar al jutjat d'Instrucció 10 de Madrid per desobediència , per negar-se a respondre a Vox al judici de l'1-O, ha proclamat, abans d'entrar a les dependències judicials que defensarà el mateix que va dir a la vista : "Al feixisme se'l combat, no se li pot donar un sol espai".El jutjat la va citar a ella i a Antonio Baños, que declararà per videoconferència el proper 18 de març, com a investigats per un delicte de desobediència, per negar-se a respondre l'acusació popular de Vox durant el judici del procés. Reguant ha dit que van assumir aleshores les conseqüències de la seva decisió i que davant del jutge defensaran de nou el dret a l'"objecció de consciència".A les portes dels jutjats s'hi ha concentrat desenes de persones per donar-li suport. Entre elles, diputats de la CUP, ERC, Junts per Catalunya i EH Bildu. Reguant ha arribat als jutjats de Madrid cap a les onze del matí i ha entrat a les dependències judicials de plaça Castilla a les onze i vint, deu minuts abans de l'hora en què estava citada a declarar.Just abans de comparèixer davant de la jutgessa, Reguant ha explicat davant dels mitjans de comunicació que en el seu moment ja van assumir les conseqüències de no respondre a les preguntes de l'acusació popular, exercida per Vox, al judici del Suprem i que mantenien la mateixa posició."Assumint-ne les conseqüències, que davant l'extrema dreta, un partit masclista i xenòfob, no penso respondre les preguntes de Vox". La declaració d'Eulàlia Reguant i Antonio Baños el 27 de febrer de 2019 al Tribunal Suprem va ser accidentada. Els dos exdiputats de la CUP es van negar a respondre les preguntes de Vox malgrat les advertències del president del tribunal, Manuel Marchena. Tots dos van apel·lar a la seva "dignitat democràtica" i van acabar expulsats de la sala. "Ja pot agafar el seu carnet i sortir", va sentenciar Marchena.La jutge María Antonia Torres investiga els exdiputats cupaires després que el Suprem deduís testimoni per no complir amb l'obligació que tenien de respondre totes les parts. En un article a NacióDigital, Reguant va revindicar aquest cap de setmana el dret a desobeir la llei i les autoritats. "El feixisme no pot tenir cabuda en una societat que es pretén justa", va dir l'exdiputada.A banda de l'acusació per desobediència, pel qual podrien enfrontar-se a un any de presó, el Suprem també va imposar una multa de 2.500 euros als dos independentistes, que havien estat proposats com a testimonis per Vox i la defensa de Cuixart. Aquesta quantitat es va pagar amb les aportacions de la Caixa de Solidaritat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor