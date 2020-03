EN DIRECTE Tot sobre el coronavirus

La Roma no podrà volar a Sevilla per disputar el partit corresponent a l'Europa League. Ho ha anunciat el club italià en un missatge a les xarxes socials, en el qual ha detallat que no ha rebut el permís per desplaçar-se a la capital andalusa. El cas obre interrogants sobre la presència del Nàpols a Barcelona per diputar l'eliminatòria de la Champions League.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020