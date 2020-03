EN DIRECTE L'última hora sobre el coronavirus

14:12 El segon pacient infectat per coronavirus a Menorca, en estat greu. Es tracta d'un home de 71 anys ingressat a l'Hospital Mateu Orfila de Maó,

14:12 La Cambra de Comerç de Barcelona posa en marxa una campanya per avaluar l'impacte del coronavirus en l'activitat empresarial

14:06 En total hi ha 55 treballadors aïllats pels dos casos de coronavirus detectats a l'Ajuntament de Barcelona: 39 pel treballador de l'Àrea d'Economia i 16 per haver estat en contacte amb la treballadora de l'escola bressol

13:54 La cursa Ponle freno de Badalona, ajornada pel coronavirus. S'havia de celebrar el 22 de març. L'organització, que pren la decisió motivada per "les recomanacions de les autoritats sanitàries", espera poder comunicar aviat una nova data.

13:51 Els líders europeus es reuniran per videoconferència per "coordinar esforços" contra el coronavirus. La trobada encara no té ni dia ni hora i respon a la petició de França per impulsar una "acció urgent" contra l'epidèmia

13:49 Les universitats catalanes es reuneixen amb Salut per avaluar la situació actual del brot de coronavirus i decidir quines mesures cal prendre properament.

13:48 El president de França, Emmanuel Macron, demana "unitat" a la resta de socis europeus davant la crisis del coronavirus: "La unitat és força. Faig una crida als nostres socis europeus a prendre mesures urgents per coordinar les mesures de salut, els esforços de recerca i la nostra resposta econòmica. Actuem junts ara."

Pour faire face au Covid-19, l’union fait la force. J’appelle nos partenaires européens à une action urgente pour coordonner les mesures sanitaires, les efforts de recherche et notre réponse économique. Agissons ensemble dès maintenant. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2020

13:40 Pedro Sánchez promet un pla de xoc per frenar l'impacte econòmic del coronavirus. El president espanyol ha anunciat aquest migdia que el seu executiu està treballant en un paquet de mesures que donarà a conèixer "com abans millor" i que estarà coordinat amb els agents socials. Sánchez s'ha mostrat convençut que l'Estat "superarà aquest problema de salut pública".

13:30 L'Agència Catalana de Consum preveu reclamacions en els pròxims dies per la crisi del coronavirus arran del nou decret italià que obliga al confinament de 16 milions de persones al nord del país. Segons ha assegurat el secretari d'Empresa i Competitivitat, Joaquim Ferrer "no poder viatjar a Itàlia ja és una causa de força major" i per tant, ara serà més fàcil poder demanar una indemnització en cas de no poder volar.

13:20 Comissions Obreres i UGT suspenen la seva activitat sindical a l'Ajuntament de Barcelona com a mesura de prevenció pel coronavirus. Ambdós sindicats continuaran treballant des de les seves seus després que el consistori hagi confirmat dos casos entre els seus treballadors.

13:12 L'Estat supera el miler de casos de coronavirus i les autoritats el reconeixen com a país amb transmissió local. S'estudien noves mesures per evitar els contagis a la Comunitat de Madrid i al País Basc, els territoris més afectats.

13:11 Brussel·les aposta per flexibilitzar el dèficit i les ajudes públiques per "rebaixar" l'impacte econòmic del coronavirus. La presidenta de la Comissió, Ursula Von der Leyen, diu que les conseqüències estan sent "enormes" en la vida dels ciutadans i en l'economia.

12:32 VÍDEO Com fer un bon ús de les mascaretes per protegir-se del coronavirus. La Cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron explica quan és realment eficaç l'ús d'aquests objectes per prevenir el contagi

12:09 El govern espanyol localitza el focus de l'augment de casos a l'Estat a Madrid i al País Basc -A Àlaba, més concretament-.

12:04 El govern espanyol xifra en 904 els casos positius de coronavirus a l'Estat. Les autoritats sanitàries qualifiquen d'"important" l'augment de contagis i anuncien que, en diverses regions com el País Basc, s'està estudiant aplicar mesures molt més estrictes de prevenció.

12:02 Compareix el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, per donar l'última hora sobre el brot de coronavirus a l'Estat.

11:59 El coronavirus desborda Madrid: es dupliquen les morts (de 8 a 16) i els contagis (de 202 a 436) en menys de 24 hores. És la comunitat de l'Estat més castigada pel brot, que ja ha obligat diverses ciutats a tancar centres esportius i d'oci.

11:49 Primer cas de coronavirus a la seu de l'OTAN a Brussel·les. Es tracta d'un treballador que ha donat positiu després d'haver viatjat al nord d'Itàlia i està actualment aïllat. Com a mesura preventiva, els treballadors estan treballant des de casa i l'organització ha suspès temporalment alguns viatges del seu personal, així com les visites per part de grups.

11:34 Els gimnasos DIR prenen la temperatura als seus clients per evitar possibles contagis de coronavirus. Segons ha avançant El Periódico, la cadena també instal·la dispensadors de líquid desinfectant i obliga a col·locar tovalloles a les màquines

11:03 S'eleven a 47 els professionals de l'hospital Parc Taulí de Sabadell aïllats pel coronavirus. S'han registrat dos casos entre la plantilla: el primer positiu va ser el d'una directiva, que va provocar que s'aïllessin 28 professionals. En les últimes hores s'ha detectat un segon cas. Els dos positius estan en estat lleu i estan sent tractats a casa seva.



10:31 El Consell de la Unió Europea, la institució que reuneix els ministres dels estats membres, ha limitat les reunions com a "mesura preventiva" pel coronavirus. A partir d'avui, se'n redueix tant el nombre de trobades com el de delegacions que hi participen. També suspèn les visites per part de grups i les formacions que no siguin "essencials".

09:18 L'Íbex 35 es desploma. La borsa espanyola cau més d'un 6% i se situa en els 7.760 punts, mínims des del 2016, en una jornada marcada per la guerra del petroli i l'impacte econòmic del coronavirus.

09:15 Corea del Sud arriba als 7.382 contagis pel nou coronavirus i eleva la xifra oficial de morts a 51.

09:11 França prohibeix les reunions de més de 1.000 persones per intentar frenar la propagació del coronavirus al país, on el ja hi ha una vintena de morts i més d'un miler de contagiats.

16:12 L'OMS confirma que el coronavirus ja ha arribat a més de 100 països al món, i que la xifra de contagiats s'eleva a més de 105.000, amb gairebé 3.600 morts. Com ja fa dies que ocorre, i a diferència de les primeres setmanes del brot, els nous casos es concentren fora de la Xina. En concret, en el seu informe d'aquest dissabte, l'OMS constataba 102 nous casos al país asiàtic, i 21.110 a la resta del planeta.

20:17 Sabadell registra el seu primer cas de coronavirus al Parc Taulí. Es tracta d'un professional del propi centre hospitalari diagnosticat ahir que es va contagiar en un viatge a la ciutat italiana de Milà. Una vintena de professionals de diferents àmbits han estat confinats per evitar la propagació del covid-19 i estaran en aïllament durant les properes dues setmanes. A hores d'ara, cap d'ells presenta símptomes.

19:26 ÚLTIMA HORA Salut confirma tres nous casos de coronavirus a Catalunya i s'eleva a 49 la xifra d'afectats. Els nous infectats són dues dones de 48 i 36 anys i un home de 51 anys. Segons el departament, 4 de les 49 persones afectades es troben en estat greu.

19:06 ÚLTIMA HORA La Conselleria de Salut i Consum de Balears ha confirmat aquest dissabte un cas positiu de coronavirus en un membre del personal sanitari de l'Hospital Mateu Orfila (Menorca).

15:22 S'esfondra un hotel de cinc plantes que allotjava afectats pel coronavirus aquest dissabte a la ciutat xinesa de Canton, segons han confirmat els serveis de rescat al "Global Times". Més de 70 persones continuen atrapades sota els enderrocs de l'Hotel Xinjia. Fins ara s'han rescatat 28 persones amb vida, mentre continuen els procediments de rescat.