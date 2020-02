La Moncloa assegura que perseguirà un acord amb el Govern

No hi ha un ordre del dia clar per a la primera taula de diàleg. Així ho ha lamentat el Govern aquest migdia i ha quedat refermat per l'executiu de Pedro Sánchez a la roda de premsa posterior al consell de ministres. Per ara, la Moncloa es fixa com a objectiu reflexionar sobre el conflicte polític i exposar les posicions "antagòniques" dels dos executius.Tot i així, i després de dies de refredar les expectatives de resultats de la taula de diàleg, quan falten poc més de 24 hores per la primera trobada, la vicepresidenta Carmen Calvo ha volgut marcar l'accent en un objectiu diferent al dels darrers dies. "Ens hem marcat com a compromís arribar a un acord", ha afirmat Calvo que ha insistit que la taula de diàleg ha de permetre trobar punts "en comú" des de les posicions "antagòniques" dels dos executius.El Govern també s'ha reunit aquest dimarts per última vegada abans de la primera reunió de la taula de diàleg Estat-Generalitat a la Moncloa. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha assegurat després de la trobada que l'executiu aspira a "encarar" un "calendari de negociació" en la primera reunió de la mesa de negociació. Budó ha admès que la resolució del conflicte no serà "fàcil" ni "ràpida", i ha insistit en les tres demandes que farà la delegació catalana: autodeterminació, llei d'amnistia i la necessitat de situar un mediador internacional que vetlli pel seguiment dels possibles acords."Segurament en una primera mesa no se solucionarà el conflicte. En la primera sessió no es pot resoldre. Però sí que es pot és encarar el calendari d'una negociació que no serà fàcil ni ràpida", ha recalcat la consellera de la Presidència. Serà el mateix president Quim Torra qui parlarà per la part catalana després de la reunió, de la qual la Generalitat no té coneixement quines propostes plantejarà la Moncloa.

