Plataforma per la Llengua reclama que el català sigui una de les «prioritats» de la taula de diàleg

La Plataforma per la Llengua ha instat els presidents Pedro Sánchez i Quim Torra que la llengua catalana sigui una de les "prioritats" en la taula de diàleg que s'obrirà demà entre els governs de l'Estat espanyol i de la Generalitat de Catalunya.En un comunicat emès aquest dimarts al matí, l'organització també ha reclamat que l'Estat espanyol assumeixi el "caràcter anòmal" de l’article 3 de la Constitució i en modifiqui el seu contingut per eliminar el "caràcter supremacista" del castellà com a "única llengua oficial de l'Estat espanyol".Des de la Plataforma s'insta als governs a "obtenir acords per millorar els usos de la llengua" i "els drets lingüístics dels catalans", però també a revisar "les normatives actuals", que segons l'organització "beneficien o imposen el castellà per sobre de les altres llengües".L'entitat pel català també creu que cal "engegar polítiques de discriminació positiva vers la resta de llengües pròpies que no són el castellà" per "contrarestar el tracte afavoridor d’aquesta llengua".Finalment, també reclamen "mesures proteccionistes" per a llengües amb pocs parlants. En aquest sentit, la plataforma creu que els casos del romanx a Suïssa o l’irlandès "podrien ser uns models a imitar" per seguir la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i assegurar la permanència de llengües com "l’occità, l’aragonès o l’amazic".

