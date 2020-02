La Generalitat posa en marxa una estratègia d'emergència per l'amenaça del coronavirus

▶ El #Govern impulsa l’estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d’alt risc davant el brot de #coronavirus a diversos països del món. @opsoms @salutcat pic.twitter.com/l4CBM3iSGL — Govern. Generalitat (@govern) February 25, 2020

Reunió extraordinària del Govern per abordar l'amenaça del coronavirus, que ja ha causat set morts a Itàlia i manté en aïllament un recinte turístic a les Canàries en un context de possible "pandèmia", segons va assenyalar ahir l'Organització Mundial de la Salut . Segons ha explicat la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la cita de l'executiu ha servit per posar en marxa "l'estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc" davant del brot de coronavirus amb epicentre a la Xina, que ja ha causat centenars de víctimes al país asiàtic.L'eina, segons Budó, ha de servir per "potenciar la coordinació interdepartamental, prevenir i compartir informació per tenir una resposta encara més ràpida en el control de les malalties transmissibles". La consellera ha assenyalat que Catalunya està "preparada" en cas que aparegui un cas al país -de moment no n'hi ha cap-, i ha volgut enviar un missatge de "tranquil·litat" a la ciutadania davant l'epidèmia del virus tècnicament anomenat COVID-19, que va obligar a cancel·lar el Moble World Congress L'acord pres pel Govern fa l'encàrrec al Departament de Salut per tal que coordini les activitats relacionades en relació a l'estratègia que afectin altres conselleries. En base a aquesta coordinació, l'executiu ha decidit que demà la consellera del ram, Alba Vergés, convocarà una reunió amb els secretaris generals de tots els departaments i el secretari del Govern, Víctor Cullell, per tal d'abordar la qüestió.En la reunió extraordinària del Govern, la consellera Vergés ha explicat l'origen i l'evolució del coronavirus. Budó ha indicat que Catalunya té "un dels millors sistemes sanitaris d'Europa". "Fins ara no hi ha hagut cap cas de la malaltia, però estem preparats per detectar i, si calgués, tractar qualsevol episodi que es pogués produir. I, en aquest sentit, s'ha reiterat un missatge de tranquil·litat", ha ressaltat la portaveu.

