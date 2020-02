Nou incident en una empresa de la petroquímica de Tarragona

Incident menor a l'empresa Carburos Metálicos de La Pobla de Mafumet #Tarragona



Empresa i parc químic confirmen que es tracta d'emissió de vapors d'aigua



Sensors no han detectat producte tòxic#ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) February 25, 2020

Protecció Civil ha alertat aquest dimarts al matí un nou incident en una empresa química del Polígon Nord, a la Pobla de Mafumet, a la petroquímica de Tarragona. Segons han informat, els fets han passat a la planta de la companyia Carburos Metálicos i no suposa un risc per a la població. Es tracta d'una emissió de vapors d'aigua i els sensors ja han confirmat que el producte no és tòxic.Els gasos han obligat a confinar els treballadors de les plantes properes, tot i que la incidència s'ha resolt en pocs minuts.El mes de maig passat es va produir una fuita d'amoníac en aquesta mateixa empresa que va acabar amb la vida d'un treballador i un altre va quedar ferit crític.L'empresa Carburos Metálicos és el major proveïdor d'hidrogen i d'heli del món. Entre d'altres, és l'encarregada de subministrar l'hidrogen a totes les refineries de la zona.Es tracta del segon ensurt químic que viu Tarragona en menys d'una setmana. El passat dijous, la creació d'un núvol de gas sulfhídric a la refineria de Repsol del mateix polígon va obligar a activar l'alerta per risc químic i es va confinar la població de Constantí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor