La CGT presenta el preavís per a la vaga general feminista del 8 de març

Compte enrera per la #VagaGeneral8M

Roda de premsa i registre del preavís de Vaga General pel 8 de març#VagaGeneralFeminista#8M2020 pic.twitter.com/ISiM6dnYly — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) February 25, 2020

Cada any som més i més organitzades💜🖤

Per un feminisme de classe, els diumenges i cada dia!!!🔥🔥🔥

Presentat el Preavís de #VagaGeneral8M pic.twitter.com/9OBpjzGTtJ — CGT Catalunya 🚩🏴 (@CGTCatalunya) February 25, 2020

La Confederació General del Treball ha presentat aquest matí a Barcelona el preavís per la convocatòria de la vaga feminista que tindrà lloc el 8 de març, en commemoració del Dia Internacional de la Dona.El sindicat presenta aquest preavís avui, tot i que els diferents espais territorials de la CGT de Catalunya ja van decidir convocar una vaga general de 24 hores pel 8 de març en el Ple Extraordinari realitzat a Valls aquest dissabte.En línia amb les dues convocatòries anteriors convocades pel sindicat, la CGT fa una crida a la vaga laboral, a la vaga de cures i a la vaga de consum. La organització demana "sortir al carrer" per a manifestar el rebuig "a la violència contra les dones, a la discriminació per raó de gènere o orientació sexual, contra el racisme i l’explotació laboral".

Manifest CGT Vaga feminista 8M2020 by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor