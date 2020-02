«El Periódico», acusat d'aliar-se amb Rússia per tombar el primer ministre de Bulgària

Portada d'«El Periódico» d'aquest passat divendres.

Bulgària acusa @elperiodico d'haver fet un complot amb el govern rus per fer caure el seu primer ministre, Boiko Boríssov 🤔 #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/5I2SRAFZN8 pic.twitter.com/PcxKJCanjG — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) February 25, 2020

"El líder búlgar, envoltat en una investigació a Barcelona". Aquest era el titular més destacat a la portada d'El Periódico d'aquest passat divendres. El diari dirigit per Anna Cristeto es feia ressò d'una investigació oberta dels Mossos i Anticorrupció sobre una suposada trama de blanqueig internacional de capitals que té com a epicentre la capital catalana i en la qual estaria involucrat el primer ministre de Bulgària, Boiko Boríssov.Aquesta setmana, tal com ha destacat aquest dimarts el programa Planta Baixa de TV3, el mateix Boríssov ha acusat públicament El Periódico d'aliar-se amb Rússia per enderrocar-lo. Ho ha fet a través de la televisió del país amb una compareixença en què ha vinculat el diari amb un complot que compta amb el finançament del govern de Vladimir Putín per fer-lo caure.Anticorrupció segueix la pista de cinc milions d'euros que s'haurien fet entrar a Barcelona per a una mansió i una botiga de luxe al Passeig de Gràcia. Segons destaquen els primers informes de la investigació, als quals va tenir accés El Periódico, la principal beneficiada d'aquesta trama seria Borislava Iovtxeva, model búlgara, a la qual es vincula directament amb Boríssov perquè hauria mantingut una relació sentimental amb ell.

